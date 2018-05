FC Groningen past veldgrootte trainingspartijtjes jeugd aan

Het staat te lezen op de site van de club: FC Groningen werkt mee aan een lopend onderzoek van Universiteit Groningen naar de rol en de effectiviteit van kleine partijen. De vraag die in het onderzoeksproject gesteld wordt, is: in hoeverre komen in de training gespeelde kleine partijen als 4 tegen 4, 5 tegen 5 en 6 tegen 6 op een juiste manier overeen met de wedstrijd 11 tegen 11 op een volledig veld?

Uitgaande van de bevindingen werd intussen al de belijning op een van de trainingsvelden aangepast en groter gemaakt voor de kleine partijen. 'In veel kleine partijen zie je dat die gespeeld worden op kleine velden met relatief veel spelers', zegt onderzoeksleidster Sigrid Olthof. 'Met als gevolg dat spelers heel dicht bij elkaar komen te spelen.'

Delen Uiteindelijk is onze bevinding dat een kleine partij op een klein veld vaak te veraf staat van het de uiteindelijke 11 tegen 11 in de wedstrijd.

Nadelen daarvan zijn dat de voetbalhandelingen dan niet overeenkomen met deze die in de wedstrijd nodig zijn, zoals de korte passafstanden en de snelheid waarmee de tegenstander kan ingrijpen. Er is bijvoorbeeld minder ruimte voor een dribbel of een vrijloopactie, aldus Olthof. 'Uiteindelijk is onze bevinding dat een kleine partij op een klein veld vaak te ver afstaat van het de uiteindelijke 11 tegen 11 in de wedstrijd.'

Omdat de veldafmeting bij deze trainingspartijtjes cruciaal is om zo goed mogelijk een wedstrijd na te bootsen, werd die ondertussen groter gemaakt. 'Zodat alle handelingen beter overeenkomen met het echte wedstrijdgebeuren.' Dat werd eerst voorgelegd aan de jeugdtrainers. 'Zij zijn er vervolgens mee aan de slag gegaan. Het is even wennen, maar het blijkt nu al dat het prima loopt.'