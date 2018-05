FC Kaiserslautern bereikt historisch dieptepunt

Je mag dan wel roemrucht zijn door je verleden, met de titels die werden behaald in 1951, 1953, 1991 (onder coach Karl-Heinz Feldkamp) en 1998 (onder Otto Rehhagel, sterspeler Stefan Kuntz werd dat seizoen verkozen tot Speler van het Jaar). Maar vandaag ontwaken ze in de industrie- en universiteitsstad uit deelstaat Rheinland-Paltz met een stevige kater. Want voor het eerst in de 118-jarige geschiedenis van FC Kaiserslautern moeten die Roten Teufel volgend seizoen aantreden in de Duitse derde klasse.

'Dit is heel bitter voor de club, maar ook voor de gehele regio', reageerde trainer Michael Frontzeck - die in februari de zieke Jeff Strasser verving - van de hekkensluiter. Ook sportief directeur Martin Bader reageerde bijzonder gelaten. 'We probeerden er alles aan te doen om het geheel in leven te houden, maar het mocht helaas niet baten.'

De rode brigade behaalde in 1990 en 1996 de DFB-Pokal in huis, maar degradeerde bij die laatste zege ook naar de tweede Bundesliga. Ze weten dus ondertussen wat terugvechten uit een verloren situatie wil zeggen. Want meteen kroonden ze zich tot kampioen, om een jaar later meteen door te stomen naar een titel. En ook in 2006 zakte Kaiserslautern al eens, om vier jaar later nog eens terug te keren. Maar na de degradatie in 2012 ging het ferm bergafwaarts. Met dit scenario als een pijnlijke ontknoping.

Hoe het nu verder moet, is vooralsnog onduidelijk. Tot afgrijzen van oud-international Andreas Brehme. Die was er als speler actief in twee periodes (1981-1986 en 1993-1998, inclusief de degradatie in 1996), en werd er als trainer (tussen 2000 en 2002) ontslagen door de vrees om te zakken.

Volgens Patrick Banf, de voorzitter van de raad van bestuur, is de clubkas leeg. Hij houdt er rekening mee dat het budget van 40 naar 13,5 miljoen euro wordt verminderd. Gelukkig toont de stad zich wat inschikkelijk, want de huur van het Fritz-Walter-Stadion slinkt van 3,2 miljoen euro naar 425.000 euro per jaar. Daarmee komt de licentie gelukkig niet in gevaar.

Maar liefst 18.000 leden telt de club, de maximale capaciteit van het eigen onderkomen bedraagt 49.870 plaatsen. Na St. Pauli, Dynamo Dresden, Fortuna Düsseldorf, FC Nürnberg lokten ze in de tweede Bundesliga alvast gemiddeld het meest volk, met 22.358 toeschouwers per match. Het worden nu bange tijden.