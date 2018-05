Fellaini: 'Heel de staf doet er alles aan opdat ik zou blijven'

De internationale pers ziet hem al bij PSG, Monaco, Besiktas of Juventus, en zelfs in China, met een contract dat navenant zou zijn. 'Ik sta open voor alles', verklaart Fellaini in Sport/Voetbalmagazine. 'Met het leven in China zou ik geen probleem hebben. Ik hou ervan om andere plaatsen te ontdekken en andere culturen. En ik ga daar dan ook niet alleen naartoe. Als ik ga, is het met de familie.'

Alleszins loopt in juni zijn contract bij Manchester United af. 'Ik ben nu dertig jaar, einde contract en in onderhandeling met Manchester United. Er zijn meerdere clubs die interesse tonen', zegt hij. 'Ik wacht af wat er gaat gebeuren.'

Heeft hij na tien seizoenen Premier League niet eens zin in wat anders? Zin om het grijze Manchester te verlaten? Fellaini: 'Misschien wel, maar je mag niet vergeten dat ik bij een van de grootste clubs ter wereld speel. Dat loopt goed, ik ken mijn ploegmaats en de staf perfect, iedereen respecteert me. Waarom dan veranderen? Maar het heeft geen zin om op de zaken vooruit te lopen. Ik ben erg op mijn gemak momenteel.'

Contract

Delen Nu sta ik in een sterke positie, zeker gezien Mourinho heeft verklaard dat hij me wil houden

Man U-manager Mourinho zwaaide al meermaals met lof voor zijn middenvelder. Big Mo is zich daarvan bewust: 'Heel de staf doet er alles aan opdat ik zou blijven. De club heeft vorig jaar mijn contract niet verlengd. Nu sta ik in een sterke positie, zeker gezien Mourinho heeft verklaard dat hij me wil houden.

'Vorig jaar ben ik naar de coach toe gestapt en heb ik gezegd dat ik een nieuw contract wilde. Ik heb dan nog een tweede ontmoeting gehad, maar ik ga het ook geen tien keer vragen. Nadien werd ik dan belangrijk voor de ploeg... En een goeie speler kost minimaal 50 miljoen euro. De club weet dat ze daar in de fout is gegaan.'

Rode Duivels

Voor er aan een transfer gedacht kan worden, volgt er eerst nog een WK in Rusland. De Rode Duivel verklaarde al eens dat hij nadien misschien stopt als international. 'Als ik geen fysieke problemen heb, dan ga ik naar het WK. Nadien zullen we zien. Ik heb nog geen beslissing genomen', zegt hij daarover.

'Onze generatie heeft twee grote toernooien gespeeld: het wereldkampioenschap in Brazilië en het Europees kampioenschap in Frankrijk, waarin we telkens de kwartfinales haalden. Vandaag zijn we tot volle wasdom gekomen. Dat verplicht ons een stap vooruit te zetten en dus tot de halve finales door te dringen. We hebben er de kwaliteiten en de ervaring voor. Nu zullen we vooral blijk moeten geven van een goede mentaliteit.'