Fellaini: 'Mourinho is gewoon een goeie mens'

De Rode Duivel kan zich de eerste maanden in de Premier League nog goed voor de geest halen. Fellaini: "Eerlijk gezegd: ik speelde niet goed. Ik kwam terecht in een club die niet won, ik was daar alleen, ik kende niemand, ik woonde op hotel. Twee maanden lang was het erg lastig. De klik kwam er op Tottenham, waar we gingen winnen. Nadien zetten we een sterke reeks neer, we eindigden als vijfde en speelden de Cup Final. Ik moest me ook aanpassen aan het tempo van de Premier League. In mijn eerste match wonnen we met 2-3 bij Stoke, maar dat was niet zo'n goeie herinnering, want onze tegenstanders probeerden zelfs niet te voetballen. Alleen maar lange ballen en fysieke duels, pure kick-and-rush. Ik weet nog dat ik nadien aan een van mijn ploegmaats vroeg: is dit nu het Engelse voetbal?"

In zijn eerste seizoen in de Premier League werd hij in enkele maanden tijd recordhouder gele kaarten. "Ik heb er veel gekregen, ja. Na zes maanden had ik er al dertien, geloof ik. Er is zelfs iemand van de bond me komen vertellen dat dat buitensporig was. Maar ik denk dat ik zelfs toen al de helft van die kaarten niet verdiend had."

Van Gaal en Mourinho

Na vijf seizoenen Everton ging het richting Old Trafford en Manchester United. Opvallend: telkens er een nieuwe coach naar United komt, schrijft de Engelse pers dat het voor Fellaini einde verhaal is, maar uiteindelijk veroverde de Belg telkens weer een plek in de ploeg. Hij heeft daaromtrent een sappige anekdote over Louis van Gaal: "Toen Louis van Gaal kwam en zei: 'je mag blijven, maar je bent niet mijn eerste keuze, niet mijn tweede en evenmin mijn derde', toen had ik zin om te vertrekken. Maar ik heb me dubbel geplooid en in enkele weken tijd ben ik erin geslaagd om hem van mening te doen veranderen."

Mourinho bleek een pak strategischer. "Mourinho belde me voor en tijdens het EK en zei me: 'Jij gaat nergens naartoe, ik reken op jou.' Ik heb een goeie relatie met hem." Wat is er zo speciaal aan The Special One? "Ik denk dat het gewoon een goeie mens is", antwoordt Fellaini, "als je hard werkt, zal hij je nooit laten vallen. Hij heeft een grote persoonlijkheid, de mensen respecteren hem."