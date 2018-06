Fernando Hierro zal Spanje coachen op WK, na ontslag Lopetegui

Bondsvoorzitter Luis Rubiales kondigde het ontslag van Lopetegui aan op een speciaal bijgeengeroepen persconferentie in Krasnodar, waar de Spaanse ploeg zich voorbereidt op het WK.

Nog geen twee uur later werd een vervanger aangesteld: sportief directeur en oud-international Fernando Hierro (50) zal La Roja coachen tijdens het toernooi. Om 18u30 plaatselijke tijd (17u30 Belgische tijd) wordt Hierro voorgesteld.

Real Madrid

Dinsdag raakte bekend dat Lopetegui (51) na het WK aan de slag gaat als coach van Real Madrid, als opvolger van Zinedine Zidane. Dat zorgde voor heel wat onrust in Spanje en wordt hem duidelijk niet in dank afgenomen door de Spaanse bond.

Lopetegui stond sinds 2016 aan het hoofd van de Spaanse nationale ploeg en tekende recent nog bij tot 2020. Onder zijn leiding had Spanje al 20 wedstrijden niet meer verloren.

Waarden

'We voelden ons verplicht om de bondscoach te ontslaan', verklaarde Rubiales, die benadrukte dat hij zich niet 'verraden' voelt door Lopetegui.

'Dit is een beslissing die we moesten nemen in functie van de manier van doen en in functie van enkele waarden. Het kan niet dat een werknemer een contract onderhandelt bij een ander team en dat wij slechts vijf minuten voor de aankondiging van het akkoord op de hoogte gesteld worden. We moeten alle goede dingen onthouden die hij heeft gedaan om ons hier te krijgen. Maar er zijn enkele regels die gevolgd moeten worden, en dat is niet gebeurd.'

Wie is Fernando Hierro?

Hierro heeft als hoofdcoach niet veel ervaring - hij stond één seizoen aan het hoofd van de Spaanse tweedeklasser Oviedo - maar is wel een icoon van het Spaanse voetbal. Hij speelde tussen 1989 tot 2003 als centrale verdediger meer dan 500 wedstrijden voor Real Madrid, waarmee hij onder meer vijf Spaanse titels won, en is 89-voudig international.

Bij Oviedo vertrok hij na één seizoen (2016-17) wegens een gemiste promotie. Van 2007 tot 2011 was Hierro al eens sportief directeur bij de Spaanse nationale ploeg. Vervolgens werd hij manager bij Malaga (2011-2012) en assistent van Carlo Ancelotti bij Real Madrid (2014-2015). Na het mislukte avontuur bij Oviedo ging hij opnieuw aan de slag als sportief directeur bij de Spaanse voetbalbond.

Clash met Portugal

De trainerswissel komt uiteraard heel ongelegen voor Spanje, dat als een van de favorieten voor de wereldtitel worden beschouwd.

De Spanjaarden beginnen vrijdag aan hun WK en krijgen meteen Europees kampioen Portugal op hun bord. Hun andere twee groepswedstrijden zijn tegen Iran op 20 juni en Marokko op 25 juni.

Het WK in Rusland opent donderdag met Rusland - Saudi-Arabië.

Carrière

Lopetegui tekende in Madrid een contract voor drie seizoenen. Hij begon zijn actieve loopbaan bij Real, maar de ex-doelman kon nooit in het eerste elftal doorbreken. Als coach was hij tien jaar geleden ook even actief bij het tweede elftal van de Koninklijke. Nadien trainde hij de Spaanse jeugdploegen en FC Porto. Na het EK 2016 nam hij de leiding over bij de Spaanse A-ploeg.