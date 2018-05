Fernando Torres: een afscheid in schoonheid?

Een WK, twee EK's, een Champions League, een Europa League en een FA Cup. Het visitekaartje van Fernando Torres is indrukwekkend, maar het vreemde is: met de club van zijn hart, Atlético Madrid, won hij geen enkele trofee. Torres is een jeugdproduct van Los Colchoneros. Toen hij in 2001 in de eerste ploeg kwam, was hij zeventien. De club was in tweede klasse verzeild geraakt, maar werd met de jonge spits kampioen in 2001/02. El Niño bleef tot 2007 bij Atlético en deelde er onder meer de kleedkamer met zijn huidige trainer Diego Simeone. Daarna bracht zijn talent hem naar Liverpool, Chelsea en AC Milan.

De Italiaanse club verhuurde hem in januari 2015 weer aan Atlético Madrid. Daar maakte hij een geweldige rentree door meteen twee keer te scoren in een wedstrijd voor de Copa del Rey tegen Real Madrid. Maar die lijn kon hij niet doortrekken en dit seizoen komt hij nog maar met mondjesmaat aan de bak. Niet onlogisch ook als de concurrenten Antoine Griezmann en Diego Costa heten. Ook zijn relatie met El Cholo is niet optimaal. Simeone liet eerder dit seizoen al ronduit verstaan dat hij geen enkele inspanning zou doen om Torres ervan te overtuigen om bij de club te blijven.

Toen El Niño begin vorige maand zijn afscheid van Atlético aankondigde, zei hij daarover: 'Mijn relatie met Simeone is normaal. Ik ben daar professioneel in. Ik heb altijd gezegd dat ik een breuk Torres-Simeone niet in de hand ga werken.' Om er fijntjes aan toe te voegen: 'Als hij niet meer op me rekent volgend jaar, had ik toch graag wat uitleg gehad.'

Torres vertrekt met spijt in het hart. 'Mijn idee was om bij Atlético mijn carrière te beëindigen.' Waar hij na dit seizoen gaat voetballen, is nog niet duidelijk, maar de 34-jarige spits wil nog 'twee, drie of vijf jaar blijven spelen'. Vaststaat dat Torres immens populair blijft bij de supporters. Toen hij in de halve finale tegen Arsenal zes minuten voor het einde mocht invallen, ging het dak zowat van het Wanda Metropolitano.