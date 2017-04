Feyenoord één zege verwijderd van kampioenschap

Dankzij een eenvoudige zege bij Vitesse (0-2) konden de Rotterdammers zondagmiddag vanuit de spelersbus en vanuit een zetel naar de topper tussen PSV en Ajax kijken. De Amsterdammers - die een Europa League-duel tegen Schalke 04 in de benen hadden - móesten in Eindhoven winnen om de kloof met de leider op één punt te houden. Een vermoeid Ajax verzuimde in het Philips Stadion om de uiterst schaarse kansen af te werken, waardoor PSV via een onhoudbaar vrijschopdoelpunt van Jürgen Locadia de drie punten in Eindhoven hield.

"We verliezen de titel hier niet", zei Ajax-trainer Peter Bosz op de persconferentie na de wedstrijd. "Je verliest nooit een kampioenschap op basis van één wedstrijd." Hoe dan ook, het verschil tussen de eeuwige aartsrivalen is inmiddels opgelopen tot vier punten, waardoor Feyenoord over twee weken effectief kampioen kan zijn. Als het dan de derby tegen Excelsior wint, is een titelfeest in Rotterdam-Zuid een feit. Een thuiszege van Ajax tegen rode lantaarn Go Ahead Eagles kan daar dan niets meer aan veranderen.

Resterende wedstrijden Feyenoord

07/05 Excelsior - Feyenoord

14/05 Feyenoord - Heracles Almelo

Levert speelronde 33 nog geen kampioen op, dan krijgt Feyenoord op de slotspeeldag een herkansing in De Kuip. Tegenstander is dan Heracles. Ajax moet rekenen op een wonder, waar het volgens aanvoerder Davy Klaassen "minder dan één procent" kans op heeft. Cijfermatig is een Amsterdams kampioenenfeest enkel mogelijk wanneer Feyenoord niet meer dan twee punten uit zijn resterende twee wedstrijden haalt. Ajax kan dan alsnog als eerste finishen, met als vereiste een thuiszege tegen Go Ahead Eagles en een uitoverwinning bij Willem II.

Resterende wedstrijden Ajax

07/05 Ajax - Go Ahead Eagles

PSV lijkt veroordeeld tot de derde voorronde van de Europa League. De lampenclub prijkt op de derde plaats, maar kan in theorie nog een plek stijgen in het klassement. Dan moet het in de overige wedstrijden wel drie punten goedmaken op Ajax, de tweede in de stand. Opvallend: van de top drie in de Eredivisie verloor PSV het minst aantal wedstrijden. De Eindhovenaren leden dit seizoen slechts tweemaal een nederlaag, telkens tegen uitgerekend Feyenoord.