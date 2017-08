Feyenoord-Vitesse: Nederlandse supercup met een bijna leeg uitvak

Op vijf mei kondigde de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) op haar website aan dat de Johan Cruijff Schaal (de Nederlandse supercup) een nieuwe opzet kent. Voortaan wordt de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen afgewerkt in het stadion van die laatste, Feyenoord in dit geval. Tot 2016 werd de supercup steevast betwist in de Amsterdam ArenA, de thuishaven van Ajax. Vitesse, de bekerwinnaar van dit jaar, krijgt van de KNVB 1200 kaarten ter beschikking, en daar is de Supportersvereniging Vitesse (SV) niet mee opgezet.

Om die reden besluit de SV haar kat --of beter, één autobus-- te sturen naar De Kuip, het stadion van Feyenoord. In die bus zullen slechts enkele fans plaatsnemen om een krachtig statement te maken bij de KNVB. Voetbal International schrijft dat de staf en de spelers van Vitesse alsnog hebben geprobeerd de fans te overtuigen om hen toch te komen steunen in Rotterdam, maar de supporters blijven bij hun standpunt.

De supporters van Vitesse zijn niet de enige die het liever anders zouden zien, schrijft De Gelderlander. Ze krijgen de steun van alle andere clubs die volgend seizoen in de Nederlandse hoogste klasse uitkomen. Zo stuurt elke supportersvereniging twee leden naar de Kuip in Rotterdam om mee te demonstreren.

Bij de aankondiging van de nieuwe opzet zei Gijs de Jong, Operationeel directeur van de KNVB, dat ze bij de bond hun oren te luister hadden gelegd bij supporters en clubs. De verbeterpunten die uit die gesprekken voortkwamen verwerkte de KNVB in hun nieuwe opzet. Na nog geen twee maanden is het al duidelijk dat het nieuwe concept op weinig bijval kan rekenen, toch niet bij de uitploeg.

Toch heeft het protest van de Vitesse-supporters iets opgeleverd. Vanaf de volgende editie, dit jaar dus nog niet, krijgt de bekerwinnaar 5000 tickets voor de Johan Cruijff Schaal. Jammer voor de fans van Vitesse, maar misschien kunnen ze volgend seizoen al profiteren van die herziening.

Hoe zit het in België?

In België speelde bekerwinnaar Zulte Waregem de supercup tegen landskampioen Anderlecht. Essevee kreeg 1025 tickets ter beschikking voor de wedstrijd in het Constant Vanden Stockstadion (Anderlecht). Anderlecht won de wedstrijd overigens met 2-1. De laatste keer dat de landskampioen niet thuis speelde in de supercup was in 1997. Kampioen Lierse won toen van bekerwinnaar Germinal Ekeren in het Constant Vanden Stockstadion met 1-0.