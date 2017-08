Feyenoord wil meer prijzen: 'Wij leggen de lat zélf hoog'

'Wij gaan wéér voor de titel, maar we willen ons ook in de Champions League laten zien. Dat hoort nu eenmaal bij werken aan de top. Dit is wat we toch allemaal willen?'

Zo luidt de veranderde mantra van Giovanni van Bronckhorst, die zijn vernieuwde selectie vanaf het begin van de voorbereiding meteen op scherp zette. De ex-international zag bijzonder veel kwaliteit verdwijnen, na het afhaken van aanvoerder/clubicoon Dirk Kuijt, en het vertrek van de bepalende spelers Rick Karsdorp (14 miljoen euro, AS Roma), Eljero Elia (1,2 miljoen, Basaksehirspor), Steven Berghuis (terug naar FC Watford) én Terence Kongolo (15 miljoen, AS Monaco). Daartegenover staat de komst van Jean-Paul Boëtius (ex-Genk, 1,5 miljoen, FC Basel), Ridgeciano Haps (6 miljoen, AZ), Jerry St. Juste (4,5 miljoen, Heerenveen), Sofyan Amrabat (4 miljoen, FC Utrecht) en Kevin Diks (huur Fiorentina).

De boodschap is dus helder: Feyenoord moet na zijn vijftiende kampioenschap uit de clubgeschiedenis vóóruit en niet meer terugkijken. 'Niet de buitenwereld legt de lat hoog, dat doen we vooral zélf', verklaarde Van Bronckhorst in VI. 'Door de prestaties die we de afgelopen twee jaar leverden - bekerwinst en het kampioenschap - kan je nu niet zeggen dat we met minder genoegen nemen. Martin van Geel (technisch directeur, nvdr) en ik weten heel goed wat we willen. Het is prettig om te weten dat er geen jongens meer weg hoeven. Dat zegt ook iets over hoe krachtig Feyenoord nu is.'

Op 24 augustus worden de Rotterdammers in Monaco waarschijnlijk geconfronteerd met een moeilijke loting. Zo ver denkt Van Bronckhorst niet. Hij werd opgevoed aan de top en legt de lat voor zichzelf altijd net wat hoger.

'We zitten nu in de fase van de puzzelstukjes, waarvan je hoopt dat die op de goede plaats zullen terechtkomen. Richting het einde van de transferwindow gaan we de vrij grote spelersselectie wel inkrimpen. Voordeel is dat de meeste spelers elkaar al goed kennen. Op die manier hoefden we niet veel te veranderen. In mijn beleving is dat geen garantie. Ons seizoen start op 5 augustus.'