FIFA-president Infantino haalt slag thuis: WK voetbal vanaf 2026 met 48 landen

Op de precieze details van de nieuwe formule is het nog wachten, maar zoals het er nu naar uitziet komt er een groepsfase met 16 poules van elk 3 teams, gevolgd door een knock-outfase met 32 landen. De eerste twee uit elke poule stoten dus door naar de volgende ronde, alleen de laatste valt af.

De nieuwe formule, de eerste wijziging sinds het WK 1998 in Frankrijk, treedt in voege vanaf 2026. De WK's van 2018 in Rusland en 2022 in Qatar behouden dus hun 32 deelnemers. Welk land het WK van 2026 organiseert, is nog niet beslist.

Even lang

Zestien landen extra betekent ook dat er tijdens het WK 2026 in totaal 80 wedstrijden gespeeld zullen moeten worden, tegenover 64 nu. Toch zou de toernooiduur even lang blijven als nu, namelijk 32 dagen, en zou een land ook net als nu niet meer dan zeven wedstrijden spelen, precies omdat er gewerkt wordt met groepen van drie in plaats van vier teams.

Mogelijk moeten er wel een strafschoppenreeksen worden ingevoerd om groepsmatchen te beslissen, om te vermijden dat twee landen op de laatste speeldag gelijk spelen om te verzekeren dat ze beide doorstoten naar de knock-outronde.

Belofte

Met deze beslissing haalt voorzitter Gianni Infantino, die ongeveer een jaar geleden de geschorste Sepp Blatter opvolgde, zijn slag thuis. Tijdens zijn verkiezingscampagne had de Zwitser al gepleit voor een WK met 40 ploegen, later maakte hij daar 48 van.

Een WK met 48 landen betekent uiteraard meer inkomsten voor de FIFA, die berekende dat een uitbreiding ruim 640 miljoen dollar zou opbrengen.

Maar het voorstel van Infantino kreeg ook veel steun uit Afrika en Azië, twee werelddelen die zouden mogen rekenen op het grootste deel van de zestien extra plaatsen. Op dit moment zijn er slechts 5 tickets voor Afrikaanse landen tegenover 13 voor Europese, hoewel in beide werelddelen evenveel landen aan de WK-kwalificaties begonnen.

Over het precieze aantal tickets per confederatie bij de WK-uitbreiding werd dinsdag nog geen beslissing genomen.

Dromen

'Het goede nieuws is dat het WK met 48 landen nog steeds wordt afgewerkt op 32 dagen, dat de winnaar zeven wedstrijden speelt en dat het toernooi doorgaat in 12 stadions, net als vandaag', zei Infantino. 'We vonden het belangrijk om de kalender en de spelers niet meer te belasten, en daar zijn we in geslaagd.'

Onder meer in Duitsland waren kritische stemmen te horen over de uitbreiding van het WK. 'Bij gelijk welk format zal Duitsland erbij zijn. Dat is niet het geval voor veel landen. Na de uitbreiding kunnen meer landen dromen van deelname aan het WK', reageerde de FIFA-voorzitter. 'Hopelijk zal men in Duitsland binnenkort inzien dat dit goed is voor vele landen in de wereld. Door meer teams toe te laten op het WK zal er meer geïnvesteerd worden in het voetbal. Dit spel heeft vandaag mondiale proporties en beperkt zich niet enkel tot Europa en Zuid-Amerika, we moeten dan ook het WK van de 21e eeuw vormgeven.'

'Trouwens, de kwaliteit van het voetbal neemt wereldwijd toe. Op het voorbije WK bijvoorbeeld werden grootmachten Engeland en Italië in de groepsfase uitgeschakeld door Costa Rica.'