Fiorentina na Davide Astori: dromen van Europa

4 maart 2018: Italië is in rouw. In de nacht daarvoor is Davide Astori plots overleden in een hotel in de stad Udine. Die zondag moest de 31-jarige speler opnieuw de aanvoerdersband dragen bij Fiorentina op het veld van Udinese. Dat zal niet gebeuren. De carrière van de Italiaanse international (14 selecties) stopt samen met zijn leven. Vroeg, veel te vroeg. Logischerwijze worden de wedstrijden van dat weekend uitgesteld naar een latere datum.

Op dat moment stond Fiorentina op de tiende plaats, op negen punten van de stek zes die recht geeft op een ticket voor de Europa League. Europees voetbal leek toen buiten bereik, maar anderhalve maand later heeft het team van Stefano Pioli zich duidelijk herpakt. Het stapelde de overwinningen de laatste weken op, met een 0-2-zege op AS Roma als uitschieter. Zou dat misschien iets te maken hebben met het overlijden van Astori?

De vraag stellen is ze eigenlijk ook beantwoorden. Een week na het drama nam Fiorentina het op tegen Benevento. De remonte in het klassement werd toen thuis ingezet met een droge 1-0. 'Deze overwinning is voor Davide en voor iedereen die van hem hield', schreef de club op zijn Twitteraccount na de wedstrijd.

Het was misschien een speling van het lot, maar het enige doelpunt in die match kwam van de Braziliaan Vitor Hugo, de vervanging van Davide Astori in het centrum van de verdediging.

Dankzij de successerie strijdt de club uit Firenze voor de zesde plaats in de ranking met AC Milan, Atalanta en Sampdoria. Op de laatste speeldag speelt La Viola nog een wedstrijd op het veld van AC Milan. Eén ding is zeker: Fiorentina mag weer dromen van Europa, zonder zijn kapitein maar ter herinnering aan hem.

Sebastien Gobbi