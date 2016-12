Football Leaks: Kevin De Bruyne is topverdiener onder Rode Duivels

Via het klokkenluidersplatform kon de krant Le Soir de contracten van negen Rode Duivels inkijken: Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Divock Origi, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld, Nacer Chadli en Jan Vertonghen.

Bonus van 895.000 euro

Daaruit blijkt dat De Bruyne de grootverdiener onder de Rode Duivels is. Vorig jaar incasseerde hij bij Manchester City een basisloon van 6 miljoen euro. Zijn salaris neemt gradueel per jaar toe. In het laatste jaar van zijn contract, dat afloopt in 2021, mag hij zich verwachten aan 7,7 miljoen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook bonussen. Zo krijgt De Bruyne 895.000 euro als hij met de Citizens de Champions League wint, de titel in de Engelse Premier League levert hem 597.000 euro extra op. City betaalt per jaar ook 1,4 miljoen euro aan portretrechten.

Lucratief

Hazard ontving in zijn eerste drie jaar bij Chelsea jaarlijks tussen 4,71 en 5 miljoen euro, maar zette begin februari 2015 al zijn handtekening onder een meer lucratieve deal. Mertens strijkt bij Napoli 2,217 miljoen euro op.

Alderweireld krijgt een jaarsalaris van 3,1 miljoen euro en mag bij Tottenham blijkbaar vertrekken voor 30 miljoen euro. Vertonghen, die vrijdag een nieuwe overeenkomst bij de Spurs tekende, zag tot voor kort een jaarlijks basisloon van 2,7 miljoen euro gestort. Dat was ook het geval voor Chadli in zijn periode bij Tottenham.

1,8 miljoen tekenpremie

Vóór Carrasco zijn contract bij Atlético Madrid verlengde tot 2020 streek de flankspeler 2 miljoen euro per jaar op. Origi kreeg na het WK 1,8 miljoen tekenpremie bij zijn overstap naar Liverpool. Bij de 'Reds' nam zijn salaris toe tot 65.368 euro per week nadat hij op huurbasis bij Lille meer dan 25 wedstrijden had gespeeld.

In 2014 kreeg Vermaelen bij FC Barcelona 510.000 euro tekengeld en een jaarloon van 4,15 miljoen euro, ondanks de weinige speelminuten.