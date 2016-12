Football Leaks: 'We ergeren ons heel even, om dan toch maar weer naar de wedstrijd te kijken'

Het is intussen een bekend fenomeen: een klokkenluider (deze keer werd hij, ondanks zijn Portugese afkomst, 'John' genoemd) bezorgt anoniem bestanden met vele terabytes interessante informatie aan een krant of weekblad met een goede reputatie, de overstelpte redactie zet een discreet samenwerkingsverband met andere media in andere landen op en maandenlang staren voor die taak vrijgemaakte journalisten naar zeer gedetailleerde gegevens. Tot ze beslissen dat ze genoeg hebben om tot publicatie over te gaan, een gezamenlijk moment afspreken om het aan te kondigen (liefst een paar uur voor de concurrentie afsluit, zodat die alsnog verplicht is om het nieuws klakkeloos op de voorpagina over te nemen) en de luide fluistercampagne via de sociale media kan beginnen. 'Vanavond, om 21 uur stipt, maken we de eerste namen bekend.' Spannend. Ik keek er vorige vrijdag ook naar uit.

