Football Leaks: Zuid-Amerikaanse transfers gebeurden belastingvrij via Nederlandse brievenbusfirma's

Dat schrijft NRC Handelsblad. De Nederlandse krant baseert zich op documenten die naar buiten zijn gekomen via klokkenluidersplatform Football Leaks.

Via de voetbalfirma's zijn miljoenenfacturen voldaan rond transfers en/of reclame-inkomsten van onder andere de Colombiaanse WK-topscorer James Rodríguez (Real Madrid) en de Argentijnse aanvallers Angel di Maria en Javier Pastore (Paris Saint-Germain).

Argentijnse bankiers en spelersmakelaars konden via de "Holland-route" de belastingdiensten in Zuid-Amerika op afstand houden. Op papier zijn namelijk niet zij, maar de Nederlandse bedrijven de officiële zakenpartners van de clubs. Een bijkomend voordeel voor de betrokken clubs in deze constructie is dat de belastingparadijzen uit de boekhoudingen gehouden konden worden.

(Belga/RR)