Franck Ribéry (35) verlengt contract bij Bayern München

Dat meldt de Duitse kampioen op zijn website.

Ribéry kwam in de zomer van 2007 over van Marseille voor zo'n 23 miljoen euro. Dit seizoen werd hij al voor de achtste keer kampioen met Bayern. De 35-jarige Fransman heeft 247 Bundesligawedstrijden op zijn teller staan en scoorde daarin 80 keer. In 2013 won hij met de Duitse 'Rekordmeister' de Champions League. Ribéry pakte ook al vijf keer de Duitse beker. 'We zijn heel blij dat Franck bij ons blijft', zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic op de website van de club. 'Franck heeft dit seizoen in de Bundesliga, in de Duitse beker én in de Champions League opnieuw getoond tot welke uitstekende prestaties hij in staat is en wat een geweldige kwaliteiten hij heeft. Bovendien is hij ook een van onze publiekstrekkers.'

Ook Ribéry zelf is uitermate tevreden met zijn contractverlenging. 'Ik ben heel gelukkig dat ik opnieuw een jaar voor deze grote club mag spelen. München is voor mijn familie en mezelf onze thuis geworden. Ik ben dan ook erg trots dat ik volgend seizoen weer het shirt van Bayern kan dragen.'