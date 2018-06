Frankrijk schakelt Argentinië uit in doelpuntrijke match

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli verklaarde vrijdag nog dat hij Frankrijk op de eigen helft wou drukken en vol voor de aanval zou gaan, maar met Lionel Messi stelde hij slechts één spits op. Sergio Aguero, Gonzalo Higuain en Paulo Dybala moesten op de bank plaatsnemen. Frankrijk startte wel met een open vizier en bracht vooraan Olivier Giroud, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé in stelling.

Griezmann opent score vanop de stip

Na 9 minuten leverde dat het eerste doelgevaar op. De vije trap van Griezmann, na een fout op Mbappé, strandde op de deklat.

Vier minuten later mocht de spits van Atletico Madrid vanop elf meter wel zijn tweede van het toernooi scoren. De Iraanse scheidsrechter Alireza Faghani legde de bal op de stip, na alweer een fout op Mbappé. De pijlsnelle spits van PSG was aan de middenlijn aan een geweldige run begonnen en kon pas op de rand van de zestien afgestopt worden door Marco Rojo. Argentinië wou voorkomen dat Frankrijk de ruimte kreeg om te counteren, maar een ontketende Mbappé speelde de Argentijnse verdediging keer op keer op een hoopje.

Argentinië komt met wat geluk op voorsprong

De Argentijnen kwamen met de schrik en enkele gele kaarten vrij en kwamen twee minuten voor rust bovendien uit het niets langszij. Angel Di Maria haalde vanop 23 meter met links verschroeiend uit en knalde het leer in de rechterwinkelhaak.

Drie minuten na de rust lag Messi, tot dan vrijwel onzichtbaar, aan de basis van de 1-2. Via Gabriel Mercado verdween zijn schot voorbij een verbouwereerde Hugo Lloris in doel.

Een kwartier kon Argentinië van zijn voorsprong genieten. Dan maakte Benjamin Pavard er met een halve volley 2-2 van. Voor de rechtsback het eerste doelpunt voor zijn land en meteen een wereldgoal.

Uitblinker Mbappé ging ook weer schitteren. In de 64e minuut bracht hij de Fransen opnieuw op voorsprong en vier minuten later trapte hij ook de 4-2 tegen de netten. De 19-jarige Parijzenaar werd zo de eerste tiener die twee keer scoort in een WK-wedstrijd sinds de Braziliaan Pelé dat in 1958 deed in de finale tegen Zweden. Een minuut voor tijd kreeg de 'Man van de Match' een applausvervanging.

Laatste minuut nog spannend

Sampaoli had inmiddels Aguero ingebracht en die gaf Argentinië toch weer (heel even) hoop. Zijn doelpunt viel in de derde minuut van de blessuretijd. Een minuut later klonk het eindsignaal, net nadat Di Maria nog een ultieme mogelijkheid niet kon benutten.

Voor Didier Deschamps was het de 80e wedstrijd als bondscoach van Frankrijk. Daarmee doet hij één beter dan het vorige record, dat Raymond Domenech van 2004 tot 2010 neerzette. Met Deschamps aan het roer wonnen "Les Blues" 50 keer, verloren ze 15 keer en speelden ze 15 keer gelijk.

In de kwartfinales staat Frankrijk vrijdag 6 juli tegenover Portugal of Uruguay, die elkaar vanavond in Sochi partij geven.