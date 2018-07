Franse bondscoach en doelman zwaaien Rode Duivels lof toe

Deschamps toonde veel respect voor de Rode Duivels en bondscoach Roberto Martinez, maar zag ook mogelijkheden. 'België heeft een heel atletische ploeg, met veel lengte', stak hij van wal. 'Ze hebben zich goed hersteld na de uitschakeling op het EK tegen Wales twee jaar geleden en waren een van de beste teams in de poulefase hier in Rusland. We kennen België goed, veel spelers van beide teams spelen op clubniveau samen.'

'De afwezigheid van Meunier zal door iemand anders opgevangen worden. België heeft tegen Brazilië een grootse wedstrijd gespeeld. Martinez had zijn middenveld toen versterkt, en de flanken dubbel bezet gehouden. Voorin konden Hazard en Lukaku in een snelle tegenaanval schitteren. Ik heb verschillende tactieken en opstellingen in mijn hoofd voor dinsdag. Die heb ik trouwens niet alleen tegen België, ook tegen andere teams.'

Deschamps gaf nog mee dat iedereen fit is voor de partij met de Rode Duivels. Ook linksachter Benjamin Mendy die de voorbije dagen niet trainde met een dijblessure, is klaar voor de strijd.

Thierry Henry

Thierry Henry, de T3 van de Rode Duivels, staat een speciale partij te wachten. Henry werd wereldkampioen met Frankrijk in 1998, maar zit dinsdag op de bank bij de Rode Duivels.

'Ik apprecieer Thierry heel erg', vervolgde Deschamps. 'Toen we samen wereldkampioen werden, was ik al wat ouder en hij nog jong. Hij zit nu in een moeilijke situatie. Op clubniveau komen zo'n situaties vaker voor. Hoe hij zal reageren, weet ik niet. Dat moet je hem vragen. Maar ik ben blij hem morgen opnieuw te zien.'

'Meest complete ploeg'

Doelman Hugo Lloris denkt dat Frankrijk een warme avond te wachten staat in de halve finales van het WK tegen België. 'Het wordt een wedstrijd van een hoog niveau", voorspelt het 31-jarige sluitstuk van Les Bleus. 'We zullen sterk voor de dag moeten komen en ons niveau verhogen, dat is tegen de Belgen wel nodig. We naderen ons doel, maar de wedstrijden worden moeilijker. Ik denk dat we ook wat geluk zullen moeten hebben. Onze kracht is volgens mij dat we in onze kern een prima mix hebben tussen jonge gasten en ervaring. De partij tegen België wordt een heel belangrijke etappe in onze loopbaan.'

De Duivels vonden op het WK al vlot de weg naar doel. Vreest de doelman de Belgische aanvalsgolven? 'We beseffen dat we op offensief vlak een van de beste teams van het toernooi treffen', aldus Lloris. 'We gaan hier collectief een antwoord op moeten vinden. We mogen de Belgen zeker geen ruimte laten, want dan zijn ze erg sterk. Ze hebben ook heel veel vertrouwen, na hun comeback tegen Japan en winst tegen topfavoriet Brazilië.'

'België is volgens mij de meest complete ploeg in alle aspecten van het spel', vervolgde de keeper. 'Ze verdedigen en aanvallen goed, zijn krachtig in de lucht. Kortom, het is een fantastische generatie. We zullen een sterke partij moeten spelen om de volle buit te kunnen pakken.'