'Franse eersteklasser Nantes ontwijkt fiscus via België'

Zo leidt de Franse eersteklasser FC Nantes, de club van Guillaume Gillet (ex-Anderlecht) naar een postbus aan de Brusselse Livornostraat in Sint-Gillis, waar een vennootschap gevestigd is met de naam Flava Groupe. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd.

Flava Groupe bezit 99,63 procent van de aandelen in de Franse vennootschap FC Nantes. Maar op diezelfde Brusselse postbus zijn nog tientallen andere vennootschappen gevestigd die niets te maken hebben met de voetbalclub. Het adres in Sint-Gillis is ook dat van een Brusselse belastingadviseur, die volgens de oprichtingsakte van de Brusselse postbusvennootschap boven de Franse eersteklasseclub alle formaliteiten van de vennootschap moet regelen.

De Franse eigenaar van de club zette de constructie vermoedelijk op om geen belastingen te moeten betalen op de meerwaarde die hij kan opstrijken bij het verkopen van de aandelen in de club. Dat is ook de analyse van een belastingexpert. De regering-Michel ruziet over die meerwaardebelasting, aldus de krant.

Het zou de eerste keer zijn dat België voorkomt in de vele belastingconstructies die de afgelopen jaren zijn opgedoken in de voetbalwereld. Sinds vrijdagavond worden onder meer door de krant Le Soir onder de titel 'Football Leaks' onthullingen gedaan over de exotische belastingconstructies van topspelers zoals Cristiano Ronaldo. (Belga)