Fulham-wonderboy Ryan Sessegnon (17) is grof wild op de transfermarkt

Heel wat Belgen volgen de prestaties van Fulham op de voet. Dennis Odoi speelt er, dit seizoen hoofdzakelijk centraal in de verdediging, en Neeskens Kebano zit er meestal op de bank. Aleksandar Mitrovic vond er onderdak nadat een transfer naar Anderlecht eind januari in laatste instantie in het water viel. De Serviër rendeert uitstekend (8 goals in zijn eerste 11 wedstrijden) en wil graag blijven. Van Newcastle mag hij weg, voor 17 miljoen euro.

Maar dé sensatie is jong en heet Ryan Sessegnon. In mei worden hij en zijn tweelingbroer Steven achttien. Steven ligt wat achterop in zijn ontwikkeling door blessureleed, maar is al even getalenteerd.

Ryan moet al meer dan een jaar alle aandacht van de groten van zich afslaan. Vorig seizoen wilden clubs als Liverpool, Tottenham en de twee Manchesters hem al halen, vorige winter meldden ze zich opnieuw.

Maar de broertjes zijn eigenzinnig en bleven in tweede klasse. Ze verlengden zelfs hun contract. Ryan begon achterin als linksachter, maar voetbalt inmiddels een rijtje hoger. Hij stond al meer dan 40 keer in de basis bij Fulham en scoorde al 14 keer. Geen wonder dat zelfs de assistent-bondscoach de prestaties van deze jonge belofte, vorige zomer Europees kampioen met Engeland bij de U19, op de voet volgt.

Ryan Sessegnon woont letterlijk om de hoek van het trainingscomplex van Fulham, samen met zijn broer Steven (wereldkampioen met de Engelse U17 in oktober), zijn moeder en nog een oudere broer.

Dat hij vergeleken wordt met Gareth Bale, komt niet uit de lucht gevallen. Huw Jennings, de directeur van de opleiding bij Fulham, werd weggehaald bij Southampton en leidde daar mee Bale op en Alex Oxlade-Chamberlain. Hij ziet parallellen met die twee toppers, in gedrag, gedrevenheid en talent. Het lijkt maar een kwestie van tijd voor de tweeling bij een topclub brokken maakt.