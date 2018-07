Gastland Rusland knikkert Spanje uit het WK

Spanje kwam na 12 minuten al op voorsprong na een vrije trap, die volgde op een overtreding van Zhirkov op Nacho. De bal ging, onder druk van Sergio Ramos, via het onderbeen van de Rus Sergei Ignashevich in eigen doel. Die owngoal is goed voor een weinig benijdenswaardig record: met zijn 38 jaar en 352 dagen is Ignashevich de oudste speler om een owngoal te maken op de eindronde van een WK.

De Spanjaarden hadden veruit het meeste balbezit in de eerste helft. De Russen speculeerden op de tegenaanval, maar echt doelgevaar kwam daar aanvankelijk niet uit voort. Vijf minuten voor rust viel dan toch de gelijknamer. Picqué kreeg bij een hoekschop de bal tegen de arm: geel voor de Spaanse verdediger en een strafschop voor Rusland, die Artem Dzyuba omzette.

Ook in de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde: Spanje met het meeste balbezit en Rusland dat probeerde tegen te prikken. Doelpunten vielen er niet meer, waardoor voor de eerste keer dit WK verlengingen nodig waren. Beide ploegen hadden al drie wissels uitgevoerd bij het einde van de reguliere speeltijd, maar tijdens de verlengingen kon ook voor het eerst nog een vierde wisselspeler ingebracht worden. De Rus Erokhin werd zo de eerste "vierde wisselspeler" ooit. Hij verving in minuut 97 Kuziaev. Zeven minuten later kwam ook nog de Spanjaard Rodrigo op het veld voor Asensio. Na 120 minuten stond het nog steeds 1-1.

In de strafschoppenreeks redde de Russische doelman Igor Akinfeev de elfmeters van Koke en Aspas en bezegelde hij daarmee het lot van de Spanjaarden. Na een 4-3-overwinning in de strafschoppen mag Rusland naar de kwartfinales.