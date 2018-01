'Geen enkele kans dat Nainggolan vertrekt bij AS Roma'

Di Francesco maakte zondagavond na het gelijkspel van de Giallorossi bij Inter (1-1) een einde aan de speculaties rond Radja Nainggolan. 'Er is geen enkele kans dat Radja vertrekt. Hij blijft.'

'We weten allemaal waarom hij niet speelde de vorige wedstrijd tegen Atalanta. Maar ik ben blij met zijn prestaties en ik geloof dat hij nog beter kan doen. Ik speelde hem iets hoger op het veld uit en daar was hij blij mee. Met momenten kon hij nog beslissender zijn, maar hij is nu al een topspeler.'

Lees ook AS Roma kan Nainggolan (nog) niet missen

Nainggolan leek enkele weken geleden, na het rook- en drinkincident op oudejaarsavond, op weg naar het Chinese Guangzhou Evergrande. Die transfer lijkt met de uitspraken van Di Francesco van de baan.

Nainggolan ligt nog tot medio 2021 onder contract in Rome.