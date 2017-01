Georges Leekens alweer weg bij Algerije: 'Voor welzijn van iedereen'

Georges Leekens is niet langer bondscoach van Algerije. Dat maakte de Algerijnse voetbalbond zelf bekend via Twitter. Volgens hun tweet werd zijn contract op zijn eigen vraag beëindigd. 'Leekens treedt af, de rest van de staf wordt bedankt', luidt het.

Leekens démissionne, l'ensemble du staff remercié pic.twitter.com/Fh4LS8qPGJ -- Les Verts d'Algérie (@LesVerts) 24 januari 2017

Drie maanden

Leekens werd eind oktober vorig jaar trainer van Les Verts, nadat hij dat ook in 2003 was geweest. 'Gezien de druk die op de federatie en de ploeg wordt uitgeoefend, kies ik ervoor mijn contract met de bondsvoorzitter, die alle respect verdient, stop te zetten', legt Mack The Knife uit. 'Voor het welzijn van iedereen kies ik er dus voor met pijn in het hart te vertrekken. Ik wens de nationale ploeg alle succes toe.'

De ex-trainer van onder andere Lokeren en Moeskroen slaagde er niet in om de Algerijnen voorbij de groepsfase van de Afrika Cup in Gabon te loodsen, die nu nog bezig is. In de groepsfase kwamen zijn manschappen niet verder dan twee gelijkspelen tegen Senegal en Zimbabwe en een nederlaag tegen Tunesië.

Na afloop van het gelijkspel tegen Senegal (2-2) maandagavond, had Leekens het nog gehad over 'een ontgoocheling', maar blikte hij meteen ook vooruit. 'We moeten hier lessen uit trekken voor de toekomst. Hier worden we sterker van. Op het WK in Rusland zullen we er staan'.

Zijn tweede termijn bij Algerije was Leekens' 23ste trainersjob in 33 jaar.