Gianni Infantino voorstander van het lucratieve United 2026

Toen Gianni Infantino zich twee jaar geleden kandidaat stelde voor het voorzitterschap bij de wereldvoetbalbond, beloofde hij meer geld/kapitaal voor iedereen. Maar onder zijn leiding werd ongeveer 1,3 miljoen dollar per WK-cyclus uitgekeerd aan nationale bonden en continentale federaties. Dat komt neer op een verdrievouding in vergelijking met de tot dan gebruikelijke betalingen. Alvast een overtuigend argument waarmee de flamboyante opvolger van de doorgestuurde Sepp Blatter kan uitpakken.

Alleen komen nu andere en minder positieve cijfers bovendrijven, want in de voorbije drie boekjaren zit de FIFA opgescheept met een verlies van circa 700 miljoen dollar, waarbij de bestaande reserves krimpen. Als Infantino woord wil houden, heeft de organisatie dus nieuwe inkomsten nodig.

Daarom is straks 13 juni zo'n belangrijke dag in Moskou, wanneer op een congres agendapunt 13 behandeld zal worden voor alle 211 leden, namelijk de toekenning van de organisatie voor de WK-editie van 2026. Er slechts één volwaardige kandidaat: United 2026, een gemeenschappelijk initiatief van Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Er is sprake van maar liefst elf miljard dollar als winstvooruitzicht. Een offerte dus die Infantino gelegen komt.

Alleen bestaat de kans dat Marokko roet in het eten gooit. Het Afrikaanse land wil ook zijn liefde voor de favoriete balsport nogmaals tonen. Alleen is het surplus voor de wereldvoetbalbond minder lucratief, met een voorspelling van 'amper' vijf miljard dollar winst. Maar Marokko geniet wel sowieso de steun van bijna alle 53 Afrikaanse landen, terwijl er ook uit Europa en Azië wel sympathie bestaat voor dit project.

Er staan dus miljarden op het spel voor Infantino en co. Bovendien treedt straks in de Russische hoofdstad een nieuw stemsysteem in werking, met volledige openheid. Onder voorganger Blatter gebeurde alles voor de functionarissen nog achter gesloten deuren, waardoor de beïnvloeding van miljoenen aan smeergeld zo goed als zeker plaatsvond. Anders zou in 2022 waarschijnlijk ook Qatar het niet hebben gehaald.

Probleem voor Infantino ondertussen: zijn inbreng is beperkt. De afgelopen weken en maanden probeerde de gladde Zwitser met allerlei schijnbewegingen en middelen de stemming te sturen. Natuurlijk in de richting van het grotere geld, via Amerikaans president Donald Trump, om Marokko almaar meer te verzwakken. Haalt Infantino ook hier weer zijn slag thuis? Het antwoord volgt spoedig.