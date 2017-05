Gigantisch volksfeest in Rotterdam voor huldiging Feyenoord

Feyenoord veroverde zondag zijn 15e landstitel in de clubgeschiedenis, de eerste sinds 1999. Die eerste titel in achttien jaar wordt dan ook uitbundig gevierd. Naar schatting meer dan honderdduizend mensen verzamelden vanochtend voor de huldiging van de kampioensploeg op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam.

Kampioensschaal

Iets voor de middag mochten aanvoerder Dirk Kuyt, die gisteren de drie doelpunten maakte tegen Heracles (3-1), en trainer Giovanni van Bronckhorst de kampioensschaal tonen aan de supporters.

Feyenoord had maandag van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) een nieuwe schaal gekregen, nadat de gouden letters op de school die zondag werd uitgereikt na alle feestelijkheden deels waren verdwenen.

Op de sociale media wordt ook al de vergelijking gemaakt met de eedaflegging van de Amerikaanse president Donald Trump...

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen zijn zeer omvangrijk. De Mobiele Eenheid van de Nederlandse Politie was rond 8 uur al duidelijk zichtbaar aanwezig in het stadscentrum. Er werden ook afzettingen geplaatst om vakken te creëren waar mensen zich veilig kunnen ophouden. Op strategische plaatsen werden wegen met betonblokken geblokkeerd voor het verkeer. Ook werden zo goed als alle tramlijnen omgeleid. De metro's rijden gewoon, maar stoppen niet aan station Stadhuis. Het Stadhuisplein in Rotterdam was rond 9 uur al volledig volgestroomd met supporters van Feyenoord. Tassen en rugzakken mogen niet worden meegenomen naar het plein.

De vele veiligheidsmaatregelen, afzettingen en omleidingen zorgden voor problemen bij de vele mensen die in het centrum naar het werk moeten.

Leerlingen van veel scholen kregen vrijaf nemen voor het feest. Voor mensen die geen plek op de Coolsingel wisten te bemachtigen, hangen op veel plaatsen in de stad grote schermen waarop ze de bordesscène konden volgen.