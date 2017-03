Grote kuis bij Manchester City?

De uitschakeling in de achtste finales van Champions League is een ferme streep door de rekening voor Manchester City. De Citizens gingen woensdag met 3-1 onderuit bij AS Monaco, dat zich kwalificeert op basis van meer gemaakte uitdoelpunten in de heenmatch (5-3 in Manchester).

Het seizoen dreigt nu in mineur te eindigen voor manager Pep Guardiola, want in de competitie kijkt ManCity nog altijd aan tegen een achterstand van tien punten op leider Chelsea. De club van Vincent Kompany, Jason Denayer en Kevin De Bruyne is wel nog altijd in de running voor de FA Cup, waarin het eind april de halve finale speelt tegen Arsenal.

150 miljoen

Een en ander betekent dat er zich een grote kuis opdringt in het Etihad Stadium, de grootste sinds de overname van de club in 2008 door sjeik Mansour, weet de krant The Guardian.

Volgens de krant krijgt Guardiola een budget van 150 miljoen pond (circa 173 miljoen euro) ter beschikking louter om nieuwe spelers aan te trekken. Toch zal de focus vooral liggen op het snoeien.

Van maar liefst 18 spelers lijkt de toekomst onzeker. Zeven spelers zijn in juli einde contract: Yaya Touré, Gaël Clichy, Pablo Zabaleta, Willy Caballero, Jesús Navas, Bacary Sagna en Tosin Adarabioyo. Vijf spelers werden dit seizoen al uitgeleend: Joe Hart, Eliaquim Mangala, Samir Nasri, Wilfried Bony en Jason Denayer. Daarnaast staan er volgens de krant ook vraagtekens achter de namen van Sergio Agüero, Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov, Fabian Delph, Fernando en Kelechi Iheanacho.

Guardiola wil naar verluidt vooral de defensie versterken. Onder de namen die op het verlanglijstje van de Spanjaard zouden staan, zijn die van de Tottenhambacks Kyle Walker en Danny Rose en centrale verdediger Aymeric Laporte van Athletic Bilbao.

