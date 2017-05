Guardiola prijst Kompany de hemel in, maar wil toch nieuwe verdediger

Vincent Kompany was zaterdag een van de drijvende krachten bij Manchester City achter de vlotte 5-0 zege tegen Crystal Palace en kwam ook op het scorebord, hij maakte zijn tweede doelpunt in vier competitiematchen.

Mogelijk nog een grotere opsteker is echter dat de Rode Duivel, die de voorbije seizoenen vaak vanaf de zijlijn moest toekijken wegens blessures, zonder problemen zijn vijfde opeenvolgende wedstrijd voor de Citizens volmaakte.

Dat stemt ook manager Pep Guardiola tevreden. 'Dit is een reusachtige stap,' citeert The Guardian hem. 'In het begin van het seizoen spraken we af om geen druk te leggen en regelmatig te trainen en dan van match tot match te bekijken.'

Lof

De Spanjaard prijst Kompany de hemel in, maar blijft tegelijkertijd op zijn hoede voor de toekomst. 'Ik ben er zeker van dat Manuel Pellegrini (Guardiola's voorganger, nvdr.) hem de vorige twee seizoenen gemist heeft, en wij hebben hem uiteraard ook gemist. Hij is een echte centrale verdediger. Hij wint veel kopbalduels.'

De intussen 31-jarige Kompany werd de voorbije maanden wel vaker gelinkt aan een vertrek bij Manchester City, maar wil zelf minstens nog de twee resterende seizoenen in zijn contract uitdoen.

Ook Guardiola rekent duidelijk nog op hem, maar wil wel extra back-up. 'Hopelijk kunnen we vertrouwen op hem voor volgend seizoen. Als hij in vorm is, twijfel ik daar niet aan. Maar we moeten voorzichtig zijn en niet al ons vertrouwen in zijn fysieke paraatheid te leggen, wetende wat we de voorbije seizoenen hebben meegemaakt. We hebben back-up nodig voor het geval dat er iets gebeurt'.

Dankzij de overwinning blijft Manchester City in de running voor de top drie, die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de poulefase van de Champions League. Met 69 punten hijst City zich naast Liverpool op de derde plaats.