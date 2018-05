Hamburg degradeert voor het eerst in clubgeschiedenis uit Bundesliga

Het doek is gevallen over de Bundesliga. Wolfsburg heeft zaterdag op de slotspeeldag onder meer dankzij een doelpunt van Divock Origi de rechtstreekse degradatie vermeden. De 'Wolven' wonnen met 4-1 tegen het al gedegradeerde FC Keulen.

Door de zege van Wolfsburg zal de Bundesliga volgend seizoen voor het eerst starten zonder Hamburg, de enige club die er sinds de oprichting van de Duitse topdivisie in 1963 altijd bij was. Wolfsburg moet een verlengd verblijf in de Bundesliga via een nacompetitie zien te verzekeren.

Hamburg liet een klok installeren in het Volksparkstadion die weergaf hoe lang de traditieclub in de Bundesliga vertoefde. Na dit seizoen komt dat legendarische uurwerk evenwel tot stilstand. HSV deed wel wat het moest doen. Voor eigen publiek werd gewonnen met 2-1 van Borussia Mönchengladbach.

Thorgan Hazard was met een assist betrokken bij het doelpunt van de Borussen. De Rode Duivel zette zelf de tegenaanval op en stuurde vervolgens Drmic diep. Die vlamde de 1-1 onhoudbaar binnen. Holtby bezorgde Hamburg de 2-1 overwinning, die werd vastgehouden met tien man na de tweede gele kaart voor Wood.

Dat volstaat echter niet, omdat Wolfsburg geen punten liet liggen. De match werd overigens kort voor het einde stilgelegd omdat fans vuurwerk op het veld gooiden.