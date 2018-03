Hanni: 'Coucke wilde blijkbaar ook dat ik bleef'

In het gesprek legt de Frans-Algerijnse spelmaker uit waarom hij voor Rusland koos. 'Ik heb geprobeerd een evenwicht te vinden tussen een sportief interessant project - elk seizoen Europees spelen en voor de titel strijden - en een club waar ik mij financieel kon verbeteren. Bij Spartak Moskou heb ik beide. Via Rusland kan ik op termijn ook een stap hogerop zetten.

'Een paar weken geleden weigerde Spartak nog een bod van dertig miljoen euro van Southampton voor Quincy Promes, een van de beste spelers van de ploeg. Everton was ook geïnteresseerd, hoor ik. In Rusland heb je dus zeker niet minder visibiliteit dan in België.'

De eerste contacten met Spartak dateren al van november vorig jaar. Hanni: 'Spartak Moskou zocht een nummer tien en ik stond op de shortlist. Tot januari hoorde ik niets meer, maar toen ik met Anderlecht op stage was in Spanje, kreeg ik de bevestiging dat ik de eerste keuze was voor Spartak.

'De Russen hebben het dan opnieuw laten aanslepen omdat ze dachten dat ik Europees niet speelgerechtigd was. Alles kwam in een stroomversnelling na de competitiehervatting tegen Genk waarin ik scoorde en toen ze begrepen dat ik Europees wel mocht spelen. Voor de match tegen Standard zijn alle partijen tot een mondeling akkoord gekomen.'

Ook Swansea en Burnley toonden concrete interesse, maar dat vond Hanni te riskant: 'Voor hetzelfde geld speel je dan volgend jaar in de Championship.'

De knuffel van Roger Van den Stock

Rest de vraag waarom Anderlecht zijn aanvoerder en meest beslissende speler liet vertrekken op een cruciaal moment in het seizoen. 'Halfweg het seizoen je aanvoerder verkopen is niet logisch', erkent Hanni. 'Maar iedereen moet begrijpen dat mijn situatie speciaal was door die hele issue met de supporters. Het bestuur zat er ook mee verveeld. Op een dag vroeg Roger Vanden Stock mij op de man af of ik wilde blijven. Ik heb "nee" geantwoord.

'De voorzitter begreep mijn situatie: om mij te troosten na een match waarin ik was uitgefloten, pakte hij mij al eens goed vast in de kleedkamer. Hij kon niet vatten waarom de supporters zich zo op mij afreageerden. Hij zei: 'Ik ben ontgoocheld dat we een van onze beste spelers verliezen. Maar ik kan je niet tegen je zin op Anderlecht houden aangezien je hier niet meer gelukkig bent.'

'Marc Coucke wilde blijkbaar ook dat ik bleef, maar ik was klaar met Anderlecht en België. Ik ben dus blij dat het bestuur zijn menselijke kant heeft getoond en mij niet heeft proberen te blokkeren. Het is ook niet zo dat ze met mij hebben zitten leuren. Allez, zo heb ik dat toch niet ervaren. Roger en Herman hebben een paar keer aangedrongen: wil je echt vertrekken? Ze hebben aanbiedingen van vijf en zes miljoen euro geweigerd. Waren ze enkel uit op geld, dan hadden de clubs tegen elkaar kunnen uitspelen om mijn prijs kunstmatig te doen stijgen.'