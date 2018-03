Harry Kane: 'De afwijzing van Arsenal was het beste wat mij ooit overkwam'

The Players Tribune is een website die het woord (en de pen) geeft aan de heren profvoetballers zelf. Deze week pakte Harry Kane uit met een bijzonder openhartige en boeiend beschreven getuigenis over zijn hobbelige carrièrepad richting de vedettestatus die hij dezer dagen bezit. Met daarin bijzondere aandacht voor één gebeurtenis: toen hij als achtjarige van zijn vader te horen kreeg dat hij Arsenal moest verlaten.

"Ik herinner me die dag nog glashelder", schrijft Kane. "Er lag een park vlak achter ons huis in Chingford, ik trok er altijd met mijn vader en broer naartoe om te voetballen. Geen echt veld. Gewoon een stukje gras en twee bomen, meer hadden we niet nodig. Ik speelde toen bij de jeugd van Arsenal. Ik was acht jaar oud, we wandelden naar het park en plots zijn mijn vader: 'Ik moet je iets vertellen.' Hij legde zijn arm over mijn schouder en zei: 'Wel Harry... Arsenal laat je gaan.' Ik weet niet eens meer wat ik precies voelde, maar ik herinner me hoe mijn vader reageerde. Hij gaf geen kritiek. Hij bekritiseerde Arsenal niet. Het leek hem zelfs helemaal niet te storen. Hij zei gewoon: 'Trek het je niet aan, Harry. We zullen harder werken, we gaan voort en we vinden een andere club, oké?' Veel vaders die willen dat hun zoon profvoetballer wordt, zouden anders reageren. Maar mijn vader legde nooit druk op mij, hij was altijd positief. Zijn klassieke zin was steevast: 'Well, let's get on with it.' En dat is wat we deden."

Kane vertelt vervolgens over zijn omzwervingen langs de jeugdploegen van lokale club Ridgeway Rovers tot uitleenbeurten als Spurs-speler aan Milwall, Norwich en Leicester. Ervaringen die van hem een man maakten. Om uiteindelijk toch zijn kans te krijgen in de A-ploeg van Tottenham.

'Ik zei het toch?'

In 2015 speelde hij zijn eerste Noord-Londense derby als profvoetballer bij de Spurs. Kane scoorde twee keer. "De kopbal die ik scoorde en het gevoel toen die bal tegen het net ging... ik had nooit eerder zo een rush gevoeld. Ik herinner me hoe ik na de match naar de fans stapte om te applaudisseren en het voelde als: -Zie je, ik zei het toch!"

Zelfs toen hij bij de jeugd speelde van Spurs was het telkens een speciale wedstrijd tegen Arsenal. "Het kan belachelijk klinken -ik was tenslotte maar acht jaar toen Arsenal me doorstuurde- maar elke keer ik tegen hen speelde, dacht ik: 'Laat we eens kijken wie juist en wie fout was.' Als ik erop terugkijk, is de afwijzing van Arsenal wellicht het beste wat mij overkwam. Het gaf me een drive die ervoor niet aanwezig was."

Dat Arsenal een van Kane's favoriete slachtoffers is, blijkt ook uit de statistieken. In zeven duels tegen de Gunners kwam de Engelse spits zes keer tot scoren. Benieuwd of hij zaterdag omstreeks 15u30 (aftrap om 13u30) opnieuw richting thuisfans kan wandelen voor een applausje met als bijgedachte: 'Zie je wel, ik zei het toch.'

(Matthias Stockmans)

Lees het volledige artikel van en met Harry Kane hier https://www.theplayerstribune.com/harry-kane-tottenham-zero-to-100/