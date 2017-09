Hazard: 'Mijn truc? Ik beeld me in dat ik met mijn broers in de tuin loop te voetballen'

Eden Hazard begint het interview met Nike met een anekdote over hoe hij als jonge gast bij het merk terecht kwam: 'Thierry Henry was mijn idool en hij speelde met Nike, dus ik vroeg aan mijn mama om het zelfde paar te gaan kopen.' Sindsdien is de Belgische dribbelaar het Amerikaanse sportmerk altijd trouw gebleven.

Het eerste grote moment van zijn carrière, zo vertelt Hazard verderop het gesprek, was zijn debuut voor de Rode Duivels in november 2008 tegen Luxemburg. 'Aanvankelijk kon ik mijn selectie niet geloven, ik had nog maar een paar professionele matchen gespeeld. Uiteindelijk mocht ik een kwartier voor tijd invallen, voor iemand van zeventien jaar was dat al een fantastische ervaring. De eerste selectie voor je land blijft altijd iets speciaal.'

Na zeven seizoenen bij Lille OSC, waar hij zijn opleiding genoot, nam Hazard afscheid van de Franse competitie met een hattrick. 'Die had ik al gescoord in de eerste helft, ik wilde in stijl vertrekken.' Volgens de legende was het nochtans geen honderd procent uitgeslapen Hazard die er aan de aftrap stond in zijn laatste match voor Lille. 'We zijn inderdaad met de ploeg een avondje gaan stappen de avond voordien. We waren toch al zeker dat we derde zouden eindigen. Ik geef toe: veel had ik niet geslapen voor die laatste match. Misschien moet ik het vaker doen.' (grijnst)

Daarna kwam er de transfer naar Chelsea. Maar Hazard bleef altijd onbezorgd voetballen, ondanks de toegenomen publieke belangstelling. Zijn truc? Doen alsof je in je tuin loopt te voetballen. 'Eerlijk gezegd probeer ik niet te veel na te denken op een veld. Ik beeld me in dat ik zoals vroeger met mijn broers in de tuin van ons huis speel. Met die gedachte stap ik ook het veld van Stamford Bridge op. Ik wil gewoon mezelf én het publiek amuseren. Zij betalen voor die tickets.'

In 2015 mocht Hazard zijn eerste landstitel vieren in de Premier League. Hij scoorde de winning-goal, in de rebound van zijn eigen gemiste strafschop weliswaar. 'Het was geen mooie goal, maar een belangrijke. Ik kende geluk.' De Rode Duivel stond lange tijd bekend als een strafschopspecialist, maar de laatste tijd is hij dat aura kwijtgespeeld. Dat beseft hij zelf ook. 'Ik had mijn stijl: wachten op een eerste beweging van de keeper. Maar tegenwoordig kennen ze mij te goed, ik moet mijn manier van trappen dus wat aanpassen.'

Zijn doelpunt in de Londense derby tegen Arsenal, in februari 2016, noemt hij een van zijn favoriete goals in het shirt van de Blues. 'Ik dribbelde een aantal spelers, nadien kende ik wat geluk bij de afwerking, maar het belangrijkste is dat de bal tegen de netten vloog. Samen met mijn doelpunt voor Lille tegen Marseille een van de mooiste ooit.'

De favoriete goals van Hazard