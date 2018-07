Hazard versus Neymar Jr., eerste duel der vedetten

Zoals Cristiano Ronaldo en Lionel Messi vaak met elkaar vergeleken worden, zo gebeurt dat ook met Eden Hazard en Neymar Jr., respectievelijk de linksbuitens van Chelsea en PSG. Ze worden zelfs beiden aan Real Madrid gelinkt - het is een publiek geheim dat een van de redenen waarom Zinedine Zidane opstapte, is dat hij liever Hazard wil en voorzitter Florentino Perez zijn zinnen op Neymar heeft gezet. De Koninklijke ontkent vandaag trouwens het bericht van de Spaanse openbare omroep TVE dat het de Parijzenaars 310 miljoen euro heeft geboden voor de Braziliaan.

Vrijdag zullen Hazard en Neymar in Kazan, waar om 20 uur Belgische tijd de WK-kwartfinale Brazilië - België wordt afgetrapt, voor het eerst samen op het veld staan.

Sportmagazine.be legde de statistieken van beide vedetten op deze Wereldbeker naast elkaar.

Goals en assists

Neymar speelde tot hiertoe alles voor Brazilië, hij maakte in drie groepswedstrijden en de achtste finale telkens 90 minuten vol. Hazard daarentegen bleef de hele match op het veld tegen Panama en Japan, maar werd in de 68e minuut vervangen tegen Tunesië en kwam helemaal niet in actie in de derde groepsmatch tegen Engeland.

In die 360 minuten ondernam Neymar 24 doelpogingen waarvan er 12 tussen de palen gingen - geen enkele speler doet beter - en maakte hij 2 doelpunten. Hij gaf ook 170 passes, waarvan 1 assist. Het leverde hem één trofee van Man van de Match op (tegen Mexico).

Hazard was, in 248 minuten dan, goed voor 11 doelpogingen waarvan 5 binnen het kader, ook 2 doelpunten waarvan 1 met een strafschop, 99 passes en 2 assists. De Rode Duivel werd al twee keer uitgeroepen tot Man van de Match, tegen Tunesië en tegen Japan.

Geen enkele speler op het WK werd meer foutief afgestopt dan Neymar, 23 keer, terwijl er 14 keer een speler werd bestraft voor een fout op Hazard.

Beiden linksbuitens hebben nu exact evenveel caps achter hun naam: 89. Hazard scoorde daarin 24 keer, Neymar maar liefst 57 keer.

Vrijdag kunnen de twee vedetten hun statistieken nog wat opvijzelen, hopelijk Hazard meer dan Neymar...