Heeft Manchester United de nieuwe Roy Keane gevonden?

De Baskische middenvelder Ander Herrera (27) waarschuwde zijn ploegmaats vorige week dat de klus nog niet geklaard is. Hij bracht even fijntjes in herinnering dat Celta in de Copa del Rey Real Madrid uitschakelde en dat de ploeg van trainer Eduardo Berizzo sinds de poulefase in de Europa League in élke uitwedstrijd minstens één doelpunt maakte. Het ging onder meer winnen met 0-2 bij FK Krasnodar én bij Sjachtar Donetsk.

Ander Herrera, die in de zomer van 2014 overkwam van Athletic Bilbao voor 37 miljoen euro, had wat tijd nodig om door te breken bij Manchester United. In het begin had de Spanjaard wat moeite met het gespierde spel in de Premier League. Maar dit seizoen is hij, meer dan Paul Pogba, dé man op het middenveld bij Manchester United. Zijn statistieken zijn gelijkaardig aan die van N'Golo Kanté, die onlangs tot Player of the Year verkozen werd.

Het is duidelijk dat José Mourinho een groot vertrouwen in hem heeft. 'Op de eerste dag is hij naar me toe gekomen en heeft hij me gezegd dat ik in zijn ogen een belangrijke speler was. Hij heeft me vertrouwen gegeven, maar ook een nieuwe, defensievere rol toebedeeld. Ik ben hier om anderen te laten schitteren', zegt Herrera, die door de Engelse media al vergeleken wordt met Roy Keane.

Met zijn boezemvriend Juan Mata heeft Herrera gemeen dat hij over de nodige intelligentie beschikt. 'Een buitensporig ego hebben, dat is een gebrek aan rijpheid. Op ons 35e zal niemand ons nog een foto vragen, zullen kinderen ons niet meer herkennen en zal er geen tafel meer klaar staan op restaurant.'

Toch is hij gepassioneerd door het spelletje en weet hij nu al dat zijn toekomst in het voetbal ligt. 'Ik praat er vaak over met Wayne Rooney. Ik zal waarschijnlijk nooit uit het voetbalmilieu kunnen stappen, ik moet mijn passie op een of andere manier overbrengen.'