Herboren Teodorczyk: ook een troef voor Polen op WK?

Met zes doelpunten in drie wedstrijden draait de machine van Teodorczyk weer op volle toeren. Na zijn hattrick tegen Excel Mouscron eind vorige maand sprak Hein Vanhaezebrouck al de hoop uit dat Teo nu definitief vertrokken zou zijn. Om er meteen aan toe te voegen dat zijn metamorfose te danken was aan de backing die hij van iedereen had gekregen. De steun van zijn ploegmaats bleek doorslaggevend in het helingsproces. Hij is dus niet alleen uit zijn put geklauterd.

'We hebben niet aan Teo getwijfeld', bevestigt Pieter Gerkens. 'Het was hoogstens ambetant voor ons. We zaten in een moeilijke periode en we hadden goals nodig. Maar iedereen is zich positief blijven opstellen omdat we wisten wat hij kon. Als groep is het gemakkelijker om achter een medemaat te blijven staan als je weet waartoe hij in staat is.'

China

Het Chinese Jiangsu Suning deed eind februari een poging om de publiekslieveling van Anderlecht naar China te halen - vooral trainer Fabio Capello zou aangedrongen hebben - maar de timing zat niet meer goed.

'Waarom naar China gaan op zes maanden van een WK? Daarmee crash je je carrière', zegt Michal Zewlakow, die van 1998 tot 2006 achtereenvolgens voor Beveren, Moeskroen en Anderlecht uitkwam. 'Ik heb het gemerkt bij jongens die een paar jaar China achter de rug hebben en terugkeerden naar Europa: het zijn niet meer dezelfde spelers. Hun brein reageert enkel nog op prikkels die met geld te maken hebben en ze zijn al hun doelen kwijt.

'Daarom ben ik blij dat Teodorczyk bij Anderlecht gebleven is. Hij heeft zichzelf een dienst bewezen en hij kan tot het einde van het seizoen nog veel betekenen voor Anderlecht. Ik ben er niet zeker van dat hij in China nog in de plannen van de bondscoach gepast zou hebben. Terwijl hij voor mij de eerste vervanger is van Robert Lewandowski. Maar ik kan je verzekeren dat het niet gemakkelijk is om de concurrent te zijn van Lewandowski - hij slorpt immers alle aandacht op.'

Zorgen

In Polen werden ze zowaar ongerust over het angstwekkende vormpeil van Teodorczyk. Arkadiusz Milik (Napoli) was lang out en Lewandowski was de enige spits die een doelpunt kon maken. De Poolse media vroegen zich af waarom Teo niet meer scoorde en soms op de bank zat.

'Ik werd in die periode vaak gebeld door Poolse journalisten', aldus Michal Zewlakow. 'Ze maakten zich zorgen om Teodorczyk en waren met zijn vervanger bezig. Ze schoven zelfs een jonge speler naar voor die een paar doelpunten had gescoord in de Poolse competitie. Ik heb hen gezegd: wees geduldig met Teo. Nu bellen dezelfde journalisten om te zeggen dat ik gelijk had. Je houdt van Teodorczyk of je haat hem, maar één ding moet je hem nageven: het is een man met ballen en met een sterk karakter.'

Wat Anderlecht in de zomer van plan is met de Poolse spits valt niet te voorspellen. Zijn makelaar wordt binnenkort in Brussel verwacht om met Marc Coucke te praten over de toekomst van zijn beschermeling. Veel zal afhangen van hoe Teodorczyk op het WK presteert. 'De bondscoach Adam Nawalka is een persoonlijke vriend - we hebben nog samengespeeld bij de nationale ploeg - en ik weet dat hij hem hoog inschat', zegt Wlodek Lubanski, vice-topschutter van de Poolse nationale ploeg.