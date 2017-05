Het autocratische kantje van Gianni Infantino

De beslissing om de twee corruptiejagers aan de kant te schuiven, is het volgende bewijs van iets dat haaks staat op de belofte van de in 2016 gekozen Gianni Infantino. De 47-jarige flamboyante Zwitser had bij zijn aanstelling gemeld dat hij schoon schip zou maken bij het door schandalen geteisterde voetbalorgaan.

Alleen werden de Duitse rechter Eckert en de Zwitserse aanklager Borbely bij aankomst in Bahrein, waar gisteren het jaarlijkse FIFA-congres plaatsvond, nietsvermoedend op de hoogte gesteld van hun ontslag.

'Een overduidelijk politiek gemotiveerde beslissing, die de hervormingen stillegt', verklaarden ze gezamenlijk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. 'Het vertrouwen zal verder dalen. En het toch al slechte imago nog meer beschadigen. De grote schoonmaak binnen de FIFA is nog niet voorbij.'

Geen slapend orgaan

Volgens de statuten hadden beide afdelingshoofden recht op nog twee termijnen van vier jaar, mochten ze verkiesbaar zijn gesteld. Eckert en Borbely waren sinds 2012 bij de hernieuwde ethische commissie nauw betrokken bij de vervolging van meer dan zestig officials tijdens de grootste interne corruptiecrisis in de bestaansgeschiedenis van de wereldvoetbalbond.

Meest prominent waren de vervolgingen van oud-voorzitter Sepp Blatter, diens rechterhand Jérôme Valcke en UEFA-patron Michel Platini. Geen slapend orgaan dus, maar eentje dat kon bijten en rigoureus handelde.

Hun zaken moeten ze nu overdragen aan de Griekse voorzitter Vassilio Skouris, de voormalige voorzitter van het Europees Hof, en de Colombiaanse aanklager Maria Claudia Rojas. Van de voornemens van Infantino om de corrupte nalatenschap van Blatter uit te wissen, komt dus voorlopig weinig terecht.

Eind maart besliste hij zelfs tot een controversiële salarisverhoging voor de top, ondanks slechte financiële resultaten bij de FIFA. Net als Blatter gedraagt Infantino - wiens salariseisen, meer dan 1,8 miljoen euro per jaar, uitlekten - zich als een autocraat, die geen rekenschap aflegt voor ingrijpende beslissingen. In plaats van over voetbal, gaat het dus nog altijd over cash en omkoping. Een gemiste kans.