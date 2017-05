Het buitenbeentje in het Ajaxdoel

Eigenlijk behoort André Onana, die in juli 2015 door de Amsterdammers transfervrij overkwam van Barcelona, tot de verrassingen van het seizoen. Want Ajax huurde de meer ervaren Nederlandse international Tim Krul (29) van Newcastle. Maar de Kameroener uit Jong Ajax greep zijn kans toen bleek dat zijn voornaamste concurrent bleef sukkelen met allerhande blessures. 'Het mooist aan keepen is het duel: één tegen één', vertelde de doelman uit een land met een mooie traditie - gaande van Jacques Songo'o, over Thomas Nkono, Carlos Kameni tot zijn neef Fabrice Ondoa - in de Nederlandse pers.

Aanvankelijk viel Onana op door zijn onstuimigheid en risicovol spel. Maar onder de hoede van coach Peter Bosz, die rekent op een meevoetballende goalie, ontwikkelde hij zich tot een spectaculaire sluitpost. Onana staat nu garant voor stijlvolle reddingen, een mooie trap en de kwaliteit om lang te blijven staan, als een aanvaller op hem afstormt. 'De speler is de baas, want hij heeft de bal. De spits beslist. Schieten of dribbelen? De keeper moet wachten, soms heel lang. Kalm blijven is de boodschap. Ik ben sterk in mijn hoofd. Graag wil ik alles winnen.'

Onana is afkomstig uit het dorp Nkol Ngok, nabij hoofdstad Yaoundé. De school van vedette Samuel Eto'o in Douala bevond zich op drie uur rijden. Toch sloot Onana zich daar aan. 'De beste van Kameroen. Maar op mijn veertiende trok ik alleen naar Spanje. Fantastisch. Alleen: ik sprak geen Spaans en was jong. In het begin huilde ik veel, maar ik werd er sterker. Daar ontdekte ik mijn snelheid en kalmte.'