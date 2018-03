Het Duitse model werkt

Voor het eerst in de geschiedenis haalden het Duitse profvoetbal een omzet van iets meer dan 4 miljard euro. Dat is het resultaat dat te lezen valt op de verzamelde balansen van de 36 clubs uit de Bundsliga en de tweede Bundesliga met betrekking tot het afgelopen seizoen 2016-2017. Alleen al de 18 eersteklassers komen aan een omzet van 3,37 miljard, maakte de DFL bekend, de organisatie van Bundesligaclubs. Dat is vier procent meer dan een jaar eerder en drie keer meer dan de omzet van de achttien Bundesligaclubs in het seizoen 2003-2004. Het is al het dertiende opeenvolgende seizoen dat de omzet van de Duitse profclubs stijgt. Veertien van de achttien Bundesligaclubs van vorig seizoen realiseerden een omzet van 100 miljoen euro of meer. De club met de kleinste omzet, het bescheiden Darmstadt 98, deed het met 47,8 miljoen euro. De top vijf uit de financiële rangschikking haalt zelfs een omzet van minstens 200 miljoen. Bayern is koploper met 640 miljo...