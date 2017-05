Het Heizeldrama, 32 jaar later: in Italië herdacht, in België liefst vergeten

'Zeg eens: wat gebeurt er met ons monument als het Koning Boudewijnstadion straks afgebroken wordt?', luidt de vraag vanuit Italië, waar men rond de jaarwisseling gealarmeerd reageert wanneer vanuit België de berichten omtrent het nog te bouwen Eurostadion in Brussel binnensijpelen. Het monument ter nagedachtenis aan het Heizeldrama werd pas in 2005 opgericht in aanwezigheid van de toenmalige Brusselse burgemeester Freddy Thielemans. Een gedenkplaat aan de linkerzijde van de hoofdtribune, en een lichtpaal met de namen van de 39 slachtoffers die het leven lieten na de finale van de Europabeker voor Landskampioenen op 29 mei 1985: 32 Italianen, één Fransman, één Noord-Ier en vier Belgen: Alfons Bos, Dirk Daeninckx, Jean-Michel Walla en Willy Chielens.

In Turijn besliste het gemeentebestuur vorige week om een pleintje naar het drama te hernoemen, ter ere van de slachtoffers van toen. Het gaat om een kleine piazza naast de Italo Calvinobibliotheek langs de Dora Agrigento in Turijn.

In Italië is er een organisatie die zich bekommert om de nagedachtenis van de slachtoffers 'Familiari e Vittime dell' Heysel.' Ze werd opgericht in 1987 door Otello Lorentini, de vader van één van de omgekomen Italianen. Roberto Lorentini, een dokter, liet het leven toen hij na eerst gevlucht te zijn voor de Engelse hooligans, terugkeerde om zich te ontfermen over een ander slachtoffer in het beruchte vak Z waar de ravage aangericht werd. Aanvankelijk was Vak Z bedoeld als buffer tussen de eretribune en de Engelse hooligans. De bedoeling was om het vak te vullen met Belgische fans. Omdat de Belgische interesse klein was, ondanks de goedkope prijs (300 frank, ofte 7,5 euro voor een Europese finale), werden de tickets vooral opgekocht door Italianen die via de Juventusclubs niet meer aan kaarten geraakten, vaak via bemiddeling van familie die in België woonde. Ook daarom bevonden er zich Belgen onder de slachtoffers, die geen uitgesproken Juventus-of Liverpoolsupporter waren, maar gewone voetbalfans die afkwamen op het event, maar zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevonden.

Toen Sport/Voetbalmagazine twee jaar geleden rondbelde voor een verhaal rond de 30e verjaardag, bleek dat in eigen land het drama het liefst vergeten wordt, wat bij de Belgische nabestaanden een gevoel oplevert van zich vergeten voelen, terwijl de herinnering in Italië wel wordt gekoesterd, en men zich daar verbaast dat in België al die jaren zo weinig aandacht bestaat voor het drama.

Zaterdagavond zal in Italië nog eens teruggeblikt worden op die tragische avond in Brussel. Na die lugubere zege in 1985 won Juventus nog één keer de Champions League, in 1996 (tegen Ajax). Het speelde daarna nog vier CL-finales, de laatste keer in 2015, toen het verloor van Barcelona.