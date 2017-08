Het is officieel: Kylian Mbappé verlaat AS Monaco voor PSG

Paris Saint-Germain heeft de overgang van de achttienjarige Franse spits Kylian Mbappé afgerond. De Franse international wordt tot eind dit seizoen gehuurd van AS Monaco, met aankoopoptie. Als deze geactiveerd wordt, ligt Mbappé tot medio 2022 onder contract in het Prinsenpark, zo maakte PSG donderdag bekend.

Franse media spreken over een transferbedrag van 180 miljoen euro, inclusief bonussen. Het zou van de amper 18-jarige Mbappé de op een na duurste speler van de wereld maken, na de Braziliaan Neymar, die deze zomer voor 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar PSG maakte.

Omzeild

De constructie van een uitleenbeurt was noodzakelijk voor PSG, tegenstander van RSC Anderlecht in de poulefase van de Champions League, om de Financial Fair-Play-regels van de UEFA niet te overtreden. Indien een club deze regels overtreedt, kan het uitgesloten worden uit de competities van de UEFA, waaronder de prestigieuze Champions League. In 2014 kreeg PSG al eens een sanctie door de UEFA.

