Het merkwaardige engagement van Diego Maradona

'Gelukwensen aan mijn jongens met de bekerzege!' Het is een normale reactie als de voorzitter van de raad van bestuur bij een voetbalclub zijn team via Instagram zijn gelukwensen overmaakt. Maar niet als de nieuwe eindverantwoordelijke luistert naar de naam van Diego Maradona (57). De club, een middenmoter in de Wit-Russische competitie, is blij met dit succes, want de ploeg uit het zuid-westen van het land kan niet echt uitpakken met een goed gevulde prijzenkast.

De club, in 1960 opgericht als Spartak Brest en sinds 1975 spelend onder de huidige benaming, teerde lange tijd op de bekerwinst uit 2007. Vorig seizoen haalden ze voor de tweede maal in die competitie de eindzege. Nu moet de aanwerving van de Zuid-Amerikaanse wereldkampioen uit 1986 de provincieclub een nieuwe dynamiek bezorgen, terwijl ook de publicitaire aandacht geen kwaad kan.

20 miljoen dollar

Diego Maradona tekende in Brest voor drie seizoenen, met aanvang na het WK in Rusland. Tussentijds vertoeft 'Pluisje' in Venezuela, als stemmenhulp voor de omstreden president Nicolas Maduro en WK-expert op tv vanaf midden juni.

Toch blijft het avontuur van de Argentijn bij Brest een merkwaardig engagement. Er is sprake van een gage ter waarde van 20 miljoen dollar, voor een club die maar kan uitpakken met een jaarbudget van 8 miljoen euro.

Oud-Rode Duivel Marvin Ogunjimi (30, ex-Genk) liet eind maart zijn contract ontbinden bij de Nederlandse tweedeklasser MVV uit Maastricht, om zijn voetbalgeluk vorige maand te beproeven in Wit-Rusland. We zijn benieuwd naar zijn verhalen en wat Maradona hem als spits en zevenvoudig Belgisch international kan bijbrengen.