Het nieuwe Amerikaanse wonderkind: Christian Pulisic

Zeggen de namen Freddy Adu en Jozy Altidore u nog iets? Dat waren twee grote Amerikaanse talenten die op jonge leeftijd naar Europa kwamen. Altidore wist uiteindelijk alleen maar potten te breken bij het Nederlandse AZ en Freddy Adu belandde na een gefaalde rondreis door Europa bij Tampa Bay Rowdies, een team uit de Amerikaanse derde klasse.

Het Amerikaanse voetbal heeft nu een nieuwe rijzende ster: de achttienjarige Christian Pulisic. In de jeugdopleiding van de Pennsylvania Classics, waar hij tot zijn zestiende speelde, voetbalde hij zich al in de kijker van meerdere Europese clubs. Hij legde stages af bij Barcelona en Chelsea, maar het was Borussia Dortmund dat hem in 2015 wist te strikken.

In Duitsland ontwikkelde Pulisic zich zeer snel. Hij startte bij de U17, maar schoof al snel door naar de U19. Slechts een jaar na zijn aankomst selecteerde trainer Thomas Tuchel hem al voor het eerste elftal. Hij debuteerde op zeventienjarige leeftijd als invaller en enkele wedstrijden later maakte hij zijn eerste doelpunt voor Die Borussen. Daarmee werd hij de jongste niet-Duitse speler ooit die wist te scoren in de Bundesliga.

Hoewel Pulisic nog vooral in de schaduw van Marco Reus speelde, was ook voormalig Amerikaans bondscoach Jürgen Klinsmann hem op het spoor gekomen. Klinsmann riep hem voor de eerst keer op voor het WK-kwalificatieduel tegen Guatemala en liet Pulisic tien minuten voor het einde invallen. Zo werd hij de jongste Amerikaan ooit die speelminuten vergaarde tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd. Inmiddels is Pulisic een vaste pion op het middenveld van de nationale ploeg. Samen met Clint Dempsey is hij er een van de sterkhouders.

Het grote verschil tussen Pulisic en zijn overhypete voorgangers zoals Adu en Altidore is zijn polyvalentie. De jonge middenvelder kan zowel op links als centraal uit de voeten, is razendsnel en kan gemakkelijk een mannetje uitschakelen. Het is duidelijk: Borussia Dortmund heeft Amerikaans goud in handen.

Arne Blomme