Het nieuwe Barça: de vijf aanwinsten op een rij

Ousmane Dembélé

Fransman/Mauritaniër, 20 jaar, 105 miljoen euro, Borussia Dortmund

Verzekerde op zijn presentatie in Camp Nou dat hij 'niet de opvolger van Neymar' is, maar kan volgens coach Ernesto Valverde de ploeg wel diepgang brengen. Robert Fernández, de sportief directeur van Barcelona, volgde hem al anderhalf jaar en wilde hem absoluut. De Franse international liet vorig seizoen overigens de meeste dribbels optekenen in de Champions League (31) na ... Neymar (50). Rekent op zijn vriend Samuel Umtiti om zijn integratie te vergemakkelijken.

Paulinho

Braziliaan, 29 jaar, 40 miljoen euro, Guangzhou Evergrande

Toen duidelijk werd dat Marco Verratti niet zou komen, richtte FC Barcelona zijn pijlen op Paulinho. Een vreemde keuze. En met de exuberante transfersom is hij een van de duurste spelers ooit bij Barça. De Braziliaanse middenvelder voetbalde van 2013 tot 2015 bij Tottenham, maar werd daar door de supporters verkozen tot slechtste speler uit de clubgeschiedenis. Bovendien tweette hij in 2013 (een tweet die intussen verwijderd werd) over zijn liefde voor ... Real Madrid.

Nélson Semedo

Portugees, 23 jaar, 30,5 miljoen euro, Benfica

Hij wordt omschreven als 'een rechterwinger in het lichaam van een rechtsback'. Kortom, de perfecte vervanger voor Dani Alves, die in 2016 de deur van Camp Nou achter zich dichttrok. Semedo trekt zo vaak als hij kon mee naar voor en dribbelt gemakkelijk. Was vorig seizoen bij Benfica goed voor 2 goals en vooral 12 assists. Schopte het intussen ook tot Portugees international.

Gerard Deulofeu

Spanjaard, 23 jaar, 12 miljoen euro, Everton

Een oude bekende. Deulofeu werd opgeleid in La Masía. Na omzwervingen bij Everton, Sevilla en Milan keerde hij terug naar het vertrouwde nest. Van de Catalaan wordt gezegd dat hij bakken talent heeft, maar dat hij qua werkethiek weleens slabakt. Schoot dit seizoen in ieder geval goed uit de startblokken.

Marlon Santos

Braziliaan, 21 jaar, 5 miljoen euro, Fluminense

Aangezien hij in de hiërarchie van centrale verdedigers na Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Javier Mascherano en zelfs Thomas Vermaelen komt, werd besloten Marlon uit te lenen aan Nice. Daar mag uit geconcludeerd worden dat de jonge Braziliaan voorlopig nog geen Barçaniveau heeft. Dan dringt de vraag zich op: waarom is hij gehaald?