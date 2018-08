Het nieuwe Premier League-seizoen kan beginnen

De transfermarkt in de Premier League is gedaan, want vanavond staat al het eerste duel van het nieuwe seizoen op het menu. Spelers mogen niet meer binnenkomen in de hoogste klasse, maar kunnen wel nog vertrekken naar het buitenland. Wat moeten we onthouden van de mercato en (hoe) hebben de Engelse ploegen zich versterkt?