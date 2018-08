Het rommelt al bij Manchester United

Romelu Lukaku kon bij een 2-0 achterstand na een halfuur nog milderen voor Manchester United, maar het kalf bleek al verzopen. Twee penalty's, een voor de thuisploeg en voor de bezoekers, zorgden voor een 3-2 eindstand. Daardoor moeten de Red Devils al na twee speeldagen (3 op 6) concurrenten Manchester City, Tottenham en Chelsea (6 op 6) laten gaan.

(Geen) kritiek

Manager José Mourinho weigerde na de wedstrijd voor de camera's te analyseren waar zijn team had gefaald, omdat hij vindt dat hij te veel neergesabeld wordt door de media als hij dat doet.

'Als ik commentaar geef op mijn spelers dan aanvaarden jullie dat niet, dus vraag me dan gewoon niet om dat te doen,' zei hij volgens The Guardian. 'Ik zal met plezier de prestaties van mijn spelers analyseren als ze heel goed waren. Als ik dat niet kan doen, dwing me daar dan ook niet toe.'

Om vervolgens toch kritiek te geven, zonder evenwel spelers te viseren. 'Als ik in jullie plaats was, dan denk ik dat deze wedstrijd me veel stof zou geven om over te schrijven.' En ook nog: 'We hebben ongelofelijke fouten gemaakt op cruciale momenten. Die hebben ons de das om gedaan'.

Aanvoerder Paul Pogba nam bij Sky Sports geen blad voor de mond. 'We speelden niet alsof we hen wilden verslaan. Ze waren veel gretiger en dat was op het veld te zien. Ik sla mea culpa. Mijn attitude was niet goed genoeg. Dit is overduidelijk een les voor ons'.

Op de wip?

Mourinho steekt niet onder stoelen of banken dat hij vindt dat de club zich onvoldoende versterkt heeft deze zomer om mee te kunnen strijden om de titel. De club versterkte zich onder anderen met de Braziliaan Fred van Shakhtar Donetsk, Diogo Dalot van FC Porto en Lee Grant van Stoke City, terwijl Daily Blind terugkeerde naar zijn oude club Ajax.

Intussen lijkt het steeds warmer te worden onder de voeten van Mourinho. Volgens oud-voetballer en analist Jermaine Jenas, ex-Tottenham, heeft Manchester United zijn vizier al op Tottenham-manager Mauricio Pochettino staan en is ook de Argentijn zelf een overstap genegen.

The Guardian meldt dat het bestuur maandag het vertrouwen in Mourinho heeft bevestigd. Of dat ook echt een goed teken is, is nog maar de vraag.

Volgende week maandag komen uitgerekend Tottenham en Pochettino op bezoek en zal er absoluut gewonnen moeten worden.

Ongelukkige timing

Zelfs spelers die zondag geen aandeel in de nederlaag hadden, ontsnappen niet aan de kritiek. De tabloid The Mirror meldt dat Alexis Sanchez de volle laag kreeg nadat hij maandag op Twitter een reeks foto's en een filmpje deelde van een fotoshoot voor zijn kledinglijn.

Sanchez is geblesseerd en kon niet spelen tegen Brighton, maar kennelijk werd de timing van zijn tweets niet gesmaakt door sommige fans. De tweets zijn intussen weer verwijderd, aldus nog The Mirror.