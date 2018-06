'Het spel en het resultaat tegen Costa Rica zijn wél belangrijk'

De Rode Duivels spelen straks hun laatste oefenmatch voor het WK begint, wat hoop je tegen de Costa Ricanen te zien?

Jacques Sys: 'Goed voetbal en een sterk resultaat. Want op dat vlak bleven we de voorbije weken toch op onze honger zitten. Martínez heeft het nog steeds over elkaar beter leren kennen, anticiperen op elkaars bewegingen. Hij zal ook Tielemans en Dendoncker speelgelegenheid geven, lees ik. Maar we zijn nu 21 wedstrijden ver onder deze bondscoach, ik wil toch eens een duidelijk en herkenbaar concept zien. En dat in combinatie met een goed resultaat.

...