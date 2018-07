Het WK als literaire inspiratie voor jongeren

Er is al heel wat inkt gevloeid over het WK, maar niemand schrijft over het toernooi zoals Tom Palmer. De kinderauteur heeft namelijk een speciale missie: elke dag post hij een hoofdstuk van Defenders: Russia, een verhaal dat een mix is van feiten en fictie en dat gericht is aan jonge mensen tussen negen en dertien jaar die 'moeilijke lezers' zijn.

'Vaak is er een sterk verband tussen moeilijke lezers en mensen die geïnteresseerd zijn in sportevenementen', zegt Tom Palmer in The Guardian. 'Het idee is om lezers aan te trekken die anders denken dat alle verhalen 300 jaar geleden gebeurd zijn en dat ze zich afspelen op plaatsen waar ze nog nooit geweest zijn en waar ze ook nooit naartoe zullen gaan.' Zijn boek is een mix van hedendaags en historisch materiaal en wordt elke dag geüpdatet voor 7.30 uur 's morgens. De zowat duizend scholen die zich ingeschreven hebben op zijn site, kunnen zo elke dag een nieuw hoofdstuk lezen, waar steevast elementen in zitten over de WK-wedstrijden van de dag ervoor. 'Kinderen vinden het echt leuk als er in de klas een verhaal verteld wordt over iets dat nog geen twaalf uur geleden gebeurd is', zegt de auteur. 'Het hoofddoel is om jonge lezers te stimuleren, en zeker die kinderen die niet graag lezen of die denken dat fictie niks voor hen is.'

Palmer steekt ook interactieve elementen in zijn verhaal. 'Ik zeg hen bijvoorbeeld: 'Engeland speelt een wedstrijd die het moet winnen. Als jij Gareth Southgate zou zijn, welke drie dingen zou je dan zeker zeggen tegen je spelers voor de match?' De kinderen kruipen op die manier in de huid van mensen op en naast het veld. Zo begrijpen ze hoe het vertellen van een verhaal werkt.'

Het initiatief wordt gesteund door het National Literacy Trust, een liefdadigheidsinstelling die achtergestelde kinderen tot lezen wil aanzetten. Het National Literacy Trust denkt dat sport een cruciale rol kan spelen in het optrekken van de geletterdheid bij kinderen. Ze hebben dus extra materiaal voorzien om Palmers verhaal mee tot leven te wekken: posters, oefenbladen, quizzen... De auteur geeft de schoolkinderen ook de kans om zijn schrijfsels te beïnvloeden. Op het einde van elke week mogen de kinderen stemmen over welke richting het verhaal moet uitgaan.

Hoewel het project maar een maand duurt, heeft het toch al heel wat kinderen bereikt. Die zullen straks op 15 juli met nog meer interesse naar de WK-finale kijken en reikhalzend uitzien naar het einde van het verhaal van Tom Palmer.