Heynckes: 'De Bruyne is zijn geld waard, andere spelers dénken dat ze zo goed zijn als hun transfersom'

Op het einde van dit seizoen wil Jupp Heynckes (73) er definitief een punt achter zetten. Maar het is nog maar de vraag of dat effectief ook gebeurt. Bayern München lijkt geen haast te hebben bij de zoektocht naar een nieuwe trainer, hier en daar wordt verwacht dat Heynckes er nog een jaar bij doet en bezwijkt voor het charmeoffensief waarmee de Bayerntop, Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness, bezig is.

Hijzelf houdt zich wat dat betreft op de vlakte. De focus ligt nu op de competitie, de Duitse beker en de Champions League. Vier jaar geleden nam Heynckes afscheid met deze drie trofeeën. Het zou een huzarenstuk zijn als hem dit weer lukt.

Jupp Heynckes over...

... offensief voetbal:

'Manchester City kan offensief en gestructureerd voetballen door de enorme aankopen die ze hebben verricht. En zoals Liverpool kan je niet elke wedstrijd spelen. Tegen Manchester City voetbalden ze bijvoorbeeld heel agressief, om ze niet in de wedstrijd te laten komen. Als je dat elke week zou kunnen opbrengen, dan sta je op kop in het klassement.

'Je moet economisch pressen, economisch voetballen. Dat kunnen Barcelona, Real Madrid en Manchester City. En wij zijn daartoe ook in staat.

'Ik ben zeker dat Bayern nog beter gaat worden. Als we in de Champions League tegen Besiktas verder geraken, wat niet gemakkelijk zal zijn, dan moeten we in staat zijn elke ploeg te verslaan.'

... bondscoach van Duitsland worden:

'Ik heb al eens gezegd dat ik Joachim Löw wil opvolgen als ik 80 jaar ben. Bij wijze van grap natuurlijk. Natuurlijk is bondscoach zijn een attractieve job, veel comfortabeler dan bij Bayern. Maar ik wil gewoon elke dag op het veld staan.'

... Kevin De Bruyne, enkele jaren geleden in beeld bij Bayern:

'Misschien was het tijdstip niet goed om De Bruyne naar Bayern te halen. Hij is natuurlijk zijn geld waard. Door hem won VfL Wolfsburg de beker en werd het tweede in de Bundesliga. Als Bayern van een speler overtuigd is en de trainer achter die keuze staat, dan denk ik wel dat ze tot zo'n transfer bereid zijn.

'Toen ik profvoetballer werd, in het seizoen 1964/1965, verdiende ik 160 Mark per maand, dat is 80 euro. Het is jammer dat ik dat contract niet meer heb. Anders had ik dat in de kleedkamer kunnen ophangen. Met het gevaar dat spelers daarmee zo hard zouden lachen dat ze niet meer kunnen trainen. We leven nu in een andere tijd, met andere sommen. Of dat beter is, dat betwijfel ik.

'Op zich kan ik het hebben dat topspelers die professioneel werken veel geld verdienen. Maar niet dat middelmatige voetballers zwaar worden betaald. Bayern is op tijd begonnen aan een nieuwe periode en liet verschillende jonge voetballers doorstromen. Voor mij is het duidelijk dat deze club altijd bij de grootmachten van het Europees voetbal zal horen. Terwijl de andere clubs rustig 100 tot 200 miljoen euro aan transfersommen kunnen uitgeven. Sommige spelers denken dan dat ze zo goed zijn als hun transfersom.'

