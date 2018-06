'Hierro zou weleens de ideale figuur kunnen zijn die Spanje nodig heeft'

Is de voorbereiding van Spanje verstoord door het plotse ontslag van Julen Lopetegui?

Steve Van Herpe: 'Dat lijkt me wel duidelijk. Spanje heeft de hele WK-kwalificatiecampagne afgewerkt met Lopetegui. Het gros van de spelers uit de huidige kern kent hij door en door omdat hij ook al met hen samenwerkte bij de U19 en de U21. Het gaat dan om Thiago, Isco, Koke, Rodrigo, Carvajal, Asensio, De Gea,... Dat hij nu plots moet breken met die jongens, moet toch een slag in hun gezicht zijn.

'Zijn ontslag vind ik niet onlogisch. Je moet weten dat eind mei nog maar net zijn contract als bondscoach verlengd was tot 2020 en dat hij met een loon van drie miljoen euro per jaar een voor die functie nooit gezien salaris kreeg. Als je dan twee weken later plotseling aan komt draven met een contract bij Real Madrid, kom je niet erg loyaal over.

'Hem aanhouden in zijn functie als bondscoach tijdens het WK zou ook voor de nodige commotie gezorgd hebben in de selectie. De spelers van Real Madrid, Sergio Ramos en Isco voorop, wreven zich natuurlijk in de handen. Maar hoe moesten bijvoorbeeld Iniesta, Piqué, Busquets en Alba zich gevoeld hebben bij de gedachte dat de bondscoach eigenlijk ook al trainer van Real Madrid was?

'Je kan nu wel zeggen dat de Spaanse spelers ervaring genoeg hebben om het zonder trainer te redden, maar in een versplinterd land als Spanje is de bondscoach een verzoenende figuur. Denk maar aan Vicente del Bosque, wiens grootste kwaliteit was dat hij psychologisch zo sterk was dat hij alle neuzen in dezelfde richting kreeg. Het is nu aan Fernando Hierro om dat ook te doen.

'Je kan je wel vragen stellen bij de rol die Real Madrid in dit alles gespeeld heeft, maar het is ergens ook wel te begrijpen dat ze bij Real zo snel mogelijk hun nieuwe trainer wilden voorstellen. Opmerkelijk is wel dat de Koninklijke zich tevreden stelt met een trainer die op het verlanglijstje pas na Löw, Pochettino, Klopp en Allegri kwam. Hadden ze bij Real gewacht met de presentatie van Lopetegui tot ná het WK, dan was het risico dat hij van zijn aura verloren zou hebben. Stel je maar eens voor dat Spanje eruit zou liggen in de 1/8 finales...'

Wat voor iemand is Fernando Hierro?

Steve Van Herpe: 'Hierro, nu vijftig jaar, was als speler een monument in het Spaanse voetbal. Hij was een centrale verdediger die alleen al met zijn présence een natuurlijk gezag afdwong. Niet voor niets werd hij 'De Maarschalk' genoemd. Hij was de leider in de kleedkamer van Real Madrid, waarmee hij drie keer de Champions League won, en in die van de Spaanse nationale ploeg. Dat wil toch iets zeggen.

'Voor hij voetballer werd, werkte Hierro als mechanieker in een garage. En zo ziet hij er nog altijd een beetje uit, vind ik. Met een blauwe overall aan en een moersleutel in zijn hand zou ik hem meteen mijn auto toevertrouwen.

'Na zijn spelerscarrière trad hij eigenlijk nooit op de voorgrond, maar werkte hij het liefst in de schaduw. Hij kent de meeste spelers, want hij was in een eerdere periode al eens technisch directeur bij de nationale ploeg, wat nu ook sinds een jaar zijn functie was.

'Hierro staat bekend als een eenvoudig, aimabel en authentiek man, maar ook als een leider. Hij zou weleens de ideale, verzoenende figuur kunnen zijn die deze selectie nodig heeft.'

Speelt het dat Hierro een verleden heeft bij Real Madrid?

Steve Van Herpe: 'Dat speelt nu niet meer mee, denk ik. Elke bondscoach draagt natuurlijk zijn verleden met zich mee, maar het is zijn job om de nationale ploeg te laten voetballen naar de kwaliteiten die er zijn. Dat had Luis Aragonés bijvoorbeeld heel goed begrepen. Dat was een Atléticoman en Atlético staat al sinds jaar en dag bekend als een uitgekookt counterteam. Maar als bondscoach van de nationale ploeg zag hij meteen in dat Spanje de spelers had om in Barçastijl te voetballen. En het is die stijl die nu nog altijd gehanteerd wordt.

'De grote discussie in Spanje is of dit team met een nummer 9 moet spelen of niet. Met andere woorden: moet Diego Costa voorin of is deze ploeg beter af met een valse nummer 9? Ik ben eens benieuwd welke keuze Hierro daarin gaat maken.'