Higuaín dankt Mertens voor één van mooiste goals in carrière (video)

De Hypervenom 3 moet een voetbalschoen worden voor spitsen, met extra aandacht voor passing en afwerking. Om die boodschap kracht bij te zetten werden twee toppers voor de microfoon gehaald: Gonzalo Higuaín van Juventus en Edinson Cavani van PSG.

'Eigenlijk ben ik gevormd als offensieve middenvelder', verrast Higuaín, 'maar ik leerde het vak van spits door aan mijn gebreken te werken, maar ook en vooral door mijn kwaliteiten nog meer uit te spelen. Ik ben nu een andere voetballer dan vroeger. Als spits moet je vooral zelfverzekerd zijn voor doel, want elke mogelijkheid kan een belangrijk doelpunt opleveren. Tegen twee verdedigers staan is soms lastig, je bent in grote mate afhankelijk van de bewegingen die je ploegmaats rondom jou maken.'

Er wordt de Argentijn ook gevraagd naar welke goal uit zijn 'oeuvre' hij de mooiste vindt. Hij noemt er twee, allebei uit 2016. 'De eerste is er eentje met Napoli (in mei vorig jaar tegen Frosinone, nvdr), op pass van (Dries) Mertens. Ik krijg de bal aangespeeld op de borst en sta met de rug naar doel, ik zie maar één manier om te scoren: met een omhaal. Hij ging lekker binnen en het was bovendien een doelpunt waarmee ik een record verbrak (meeste goals in de Serie A in één seizoen, nvdr).'

Het tweede doelpunt dat hij nomineert is nog recenter, uit december vorig jaar, met zijn nieuwe club Juventus in de topper tegen AS Roma. Higuaín: "Ik win een eerste duel, zie dat mijn tegenstander Manolas op de grond ligt en beslis in een fractie van een seconde om mij door te zetten richting strafschopgebied. Ook daar moest het snel gaan, want ik werd ingesloten door andere verdedigers. Het gevoel dat je krijgt is zoveel malen sterker als dat met een uitzinnig publiek gebeurt."

De wereldvolley van Cavani

Naast Higuaín mag ook Cavani komen vertellen over zijn favoriete goal. Dat blijkt er eentje uit de periode dat hij zijn eerste stapjes in het Europese voetbal zette, als spits van Palermo. Ondertussen alweer bijna tien jaar geleden. "We beleefden een moeilijke wedstrijd tegen Fiorentina. Tot er een voorzet weggewerkt wordt door een verdediger en die bal mijn richting uitkomt, schuin op de rand van het strafschopgebied. Het eerste wat in mij opkwam, was om hem in één tijd als volley te nemen... gelukkig ging hij binnen. (glimlacht) Het was een doelpunt dat vele deuren voor mij opende in Europa, sindsdien gaat mijn carrière enkel maar in stijgende lijn."