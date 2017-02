Hoe Afrikaanse voetballers schitteren, maar het Afrikaans voetbal stokt

De voorbije maand woedde er ware voetbalmanie in Afrika. 16 nationale elftallen namen het tegen elkaar op tijdens de Africa Cup of Nations. Tijd voor een blik voorbij de grasmat in Gabon, naar de wortels van het voetbal in Afrika en de precaire situatie vandaag.