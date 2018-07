Hoe een van de armste landen ter wereld shirtsponsor wordt van Arsenal

Dat een land in zijn jacht op extra toeristen uitkomt bij een grote voetbalclub, is niet zo gek. Een prestigieuze voetbalmatch bijwonen en het ondernemen van een avontuurlijke reis zijn twee activiteiten die passen binnen de groeiende beleveniseconomie, zegt Wim Lagae, sportmarketeer aan de KU Leuven. Dat binnen de voetbalwereld Arsenal goed scoort als reclamedrager, hoeft ook niet te verbazen. De Engelse topclub kan op Facebook alleen al uitpakken met 38 miljoen volgers. Maar dat of all countries uitgerekend Rwanda van dat reusachtige podium gebruik wil maken om toeristen te lokken, dát wekt wel verwondering. Het voormalige Belgische mandaatgebied haalt vooral het nieuws wanneer organisaties als Human Rights Watch de mistoestanden aanklagen onder het bewind van president Paul Kagame. Het gaat dan onder meer over schendingen van de mensenrechten, een gebrek aan persvrijheid en het boycotten van politieke oppositie. Daar komt bij dat het Afrikaanse landje volgens de Wereldbank in de top twintig staat van armste landen ter wereld, een lijst gebaseerd op de koopkracht per capita. Toch hoest Rwanda dertig à veertig miljoen euro op om de komende drie seizoenen te pronken met de boodschap Visit Rwanda op het shirt van Arsenal, een club waar Kagame fan van is.

